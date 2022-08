Poglejte, kaj exatlonovko najbolj skrbi pred odhodom v Dominikansko republiko

Že 5. septembra se na Planet vrača najtežja televizijska športna preizkušnja Exatlon, ki prinaša nove poligone, novega voditelja in seveda tudi nove tekmovalce in tekmovalke. V rdeči ekipi bomo letos spremljali tudi zobno tehnico Lino Majcen, ki se je pred tem že preizkusila v resničnostnem šovu. V pogovoru nam je med drugim razkrila, kaj jo pred odhodom na prizorišče Exatlon v Dominikansko republiko najbolj skrbi.

Zakaj ste se odločili, da se preizkusite v Exatlonu?

Za Exatlon sem se odločila, da spoznam novo plat sebe, da se preizkusim v novih podvigih, ugotovim, iz kakšnega testa sem in kakšne meje lahko podiram.

Kaj vas je najbolj navdušilo v prvi sezoni Exatlona in kdo je bil vaš najljubši tekmovalec?

Navdušila sta me ekipni duh in spodbujanje en drugega. Nisem imela najljubše tekmovalke oziroma tekmovalca, ker sem menila, da kdorkoli bo zmagal, bo zmagal zasluženo.

Foto: Blaž Vatovec

Zakaj menite, da bi lahko ravno vi lahko postali zmagovalka Exatlona?

Mislim, da lahko zmagam v Exatlonu, ker vem, kaj si v življenju želim, sem borbena in za doseganje zastavljenih ciljev naredim vse, kar je v moji moči. Moja trma mi bo pomagala pri tem, da grem čez vsak izziv.

Kako ste se pripravljali na Exatlon?

V to se podajam odprtih misli in bo, kar bo, o tem bom razmišljala kasneje. Sicer pa sem imela od osem do devet treningov na teden. To je vključevalo treninge za moč, kondicijo, eksplozivnost in gibčnost.

S katerimi športi ste se v življenju ukvarjali in kateri so vaši največji dosežki?

Od mladih nog sem 12 let trenirala twirling, zdaj pa se že približno pet let ukvarjam s fitnesom. Zadnje tri mesece v svoj vsakdan uvajam tudi kickboks.

Foto: Instagram

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Mislim, da najtežjo preizkušnjo prestajam zdaj, ko ob sebi nimam fanta, ga ne vidim in ne slišim. Nisem si mislila, da bo to tako težko. Definitivno pa mi je pomagala do spoznanja, da si brez njega ne predstavljam biti in da želim z njim ostati še naprej skozi življenje.

Kdaj ste nazadnje jokali?

Pred kratkim. To je zato, ker greva s fantom v tem trenutku skozi veliko preizkušnjo, saj se vsak od naju podaja v svoj resničnostni šov in bova kar nekaj časa drug brez drugega.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek?

Najbolj sem ponosna na dosežke v twirlingu, saj sem na svetovnem pokalu dosegla peto mesto, med mažoretkami na evropskem prvenstvu pa tretje mestu. Predvsem pa sem ponosna nase v vseh pogledih, da sem se skozi šport izoblikovala v takšno osebo, kot sem danes, in da nikoli nisem obupala.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Svoj prosti čas večinoma preživljam s fantom. Seveda si vzamem tudi kakšno urico ali dve zase, ki jih najpogosteje posvetim treningom.

Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Trenutno se najbolj bojim tega, da bova s fantom tako dolgo narazen, saj sva od prvega dne ves čas skupaj. Ampak verjamem, da naju bo ta izkušnja samo še bolj povezala in okrepila najino zvezo na posebni ravni, saj take izkušnje ne doživi vsak par pri tako mladih letih.

Kako ponavadi rešujete nesoglasja?

V primeru nesoglasij se o stvareh najraje pogovorim, zelo redko povzdignem glas.

Foto: Instagram

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Verjetno bi šel denar za nekaj časa na stran, da bi tehtno premislila, kam ga vložiti. Dokler ni v mojih rokah, je težko sanjariti. Bomo videli potem (smeh, op. p.).

Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje? Koga boste v Dominikanski republiki najbolj pogrešali?

To me nekoliko skrbi. V šovu, v katerem sem bila lani, s tem nisem imela težav, ker je bil fant z mano, letos si tega, da bom sama, še ne znam predstavljati.

Kako težko se boste privadili na življenje brez mobilnih naprav in družbenih omrežij?

To me ne skrbi, ker telefona ne potrebujem neprestano ob sebi. Sem oseba, ki se zna od tega odklopiti, sploh ko sem obdana z ljudmi, ki mi veliko pomenijo.

Ali radi potujete?

Potovala sem v preteklosti predvsem zaradi twirlinga. Nekaj sveta sem zato že videla. V najlepšem spominu sta mi ostali Nizozemska in Kanada. Definitivno pa s potovanji še zdaleč nisem opravila (smeh, op. p.).

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Trmasta, čustvena, samozavestna.

Koga od lanskih tekmovalcev bi izzvali na poligonu?

Verjetno Marjanco, to pa zato, ker bi mi bila velik izziv, saj je lani zmagala.

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planet vrača že septembra.

