Exatlon bo pospremila tudi nova komentatorska oddaja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Druga sezona Exatlon Slovenija se na Planet vrača v ponedeljek, 5.septembra. Tokrat z novimi poligoni in novim voditeljem Juretom Koširjem. Prvih osem tekmovalcev rdeče ekipe smo že spoznali, a letos nas čaka še programska novost. Rdeča ekipa, ki se predstavlja prva, velja za ekipo prvakov, ki se bo na osupljivih poligonih v vroči Dominikanski republiki spopadla z modro ekipo izzivalcev. Vse njihove boje, čustva in celotno dogajanje ob poligonu pa bodo pokomentirali trije znani obrazi v novi komentatorski oddaji Exatlon.

Letošnji Exatlonovci bodo pod drobnogledom voditeljice Jasne Kuljaj, zmagovalca prve sezone in nekdanjega tekmovalca. Jasna obljublja, da bo poskusila izvedeti čim več, tudi o prvi sezoni, Franko in Chorchyp pa obljubljata, da bosta neposredna in iskrena.

Chorchyp, Jasna Kuljaj, Franko Bajc Foto: Ana Kovač

Exatlon od 5. septembra od ponedeljka do petka ob 19.45 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.