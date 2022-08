Igor Mikič razkril, kaj vse bo letos lahko vzel s seboj v Dominikansko republiko

Igor Mikič je bil v prvi sezoni eden najbolj priljubljenih tekmovalcev med gledalci in ravno zato, ker je Exatlon izkusil na lastni koži, bo dobro vedel, kaj tekmovalci nove sezone preživljajo in kaj jim roji po glavi. Priznal je, da tudi zanj preizkušnja pod vročim karibskim soncem ni bila bila enostavna, je pa vseeno hvaležen, da je bil del tega, saj se je o sebi veliko naučil.

Foto: Ana Kovač

"Ogromno lekcij je bilo v Exatlonu. Spoznal sem, kako pomembna sta potrpežljivost in strpnost, saj življenje v istem prostoru 24/7 z desetimi ljudmi ni vedno briljantno. Včasih smo si šli na živce in moral sem se kar nekajkrat ugrizniti v jezik. Naučil sem se tudi vztrajnosti, in ko sem mislil, da ne zmorem več, se nisem predal. Tako sem postal še močnejši. Najpomembnejše od vsega pa je, da imaš dobro srce. Vsak od nas je imel kdaj težke trenutke, vendar smo si vedno stali ob strani in si pomagali ter se bodrili. Ob zmagah in porazih mi je ekipa vedno stala ob strani in me podpirala," je povedal priljubljeni Mišica.

Kot tekmovalec je v lanski sezoni s seboj lahko vzel le najnujnejše stvari, letos pa pri tem ne bo imel omejitev, čeprav tudi lani ni nič pogrešal. "Hitro smo se navadili na življenje brez telefona, interneta in družbenih omrežij. To je bila najboljša izkušnja do zdaj in to bi priporočal vsakemu. Da poskusi zdržati nekaj časa brez družbenih omrežij. Vseeno pa bo letos zame drugače, saj gredo z mano telefon, čudovita garderoba, britvica, pinceta, brivnik, knjige za branje ... Vse (smeh, op. p.). Bom pa vsekakor raje kot na telefonu prosti čas izkoristil, da bom pilil svojo španščino, ki sem se je pred kratkim začel učiti, fotografiral čudovito pokrajino in poklepetal z domačini."

Kako se bo Igor Mikič odrezal v vlogi terenskega poročevalca, boste lahko prvič preverili v ponedeljek, 5. septembra, na Planetu.

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planet vrača že septembra.

