Poglejte, kakšen podvig je uspel Juretu Koširju ob abrahamu

Že 5. septembra se na Planet z drugo sezono vrača najtežja televizijska preizkušnja Exatlon, v kateri bomo v vlogi voditelja spremljali Jureta Koširja. Čeprav se je lani srečal z abrahamom, je nekdanji smučarski as še vedno v zavidljivi telesni pripravljenosti. To je dokazal tudi s tem, da se je za svoj jubilej odločil za izjemno zahteven podvig.

Nekdanjega vrhunskega športnika, ki dobro pozna tekmovalni duh in ekstremne fizične izzive, bomo tokrat prvič spremljali v vlogi voditelja. Čeprav se je lani srečal z abrahamom, še vedno velja za enega najbolj zaželenih Slovencev, tudi zato ker je še vedno zelo dobro fizično pripravljen.

"Ne bom rekel, da sem obseden s treningi, ampak vseeno skušam ves čas ohranjati dobro fizično pripravljenost. Zdaj se bolj posvečam aerobni vadbi, kot sta tek, pohodništvo, občasno grem tudi v fitnes," nam je zaupal Jure in dodal, da se je odpovedal tistim bolj agresivnim in kontaktnim športom. "Pri teh letih je že treba malo paziti," se je pošalil in dodal, da mu je zelo ljubo igranje golfa.

Pravi, da sam sebe rad izzove in si zadaja posebne cilje, da se bolj z veseljem odpravi na trening.

"Za 50 let sem si zadal kar zahteven cilj, ki sem ga tudi uresničil. Na Vipava Ultra Trail sem premagal 50 kilometrov in približno 2.600 višinskih metrov. Moram reči, da je bila enkratna izkušnja. Bilo je težko, a mi je na koncu uspelo. Podobno sem za 42. rojstni dan premagal 42 kilometrov na klasičnem maratonu v Berlinu," je razkril in nas s tem kar nekoliko osupnil.

Jure Košir po maratonu v Berlinu:

Nov in nekoliko drugačen izziv Jureta Koširja čaka že kmalu, saj ga bomo že 5. septembra prvič videli v vlogi voditelja najtežje televizijske preizkušnje Exatlon.

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planet vrača že septembra.

