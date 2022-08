Tekmovalka pred Exatlonom: Najbolj se bojim letala, vse preostalo je mala malica proti temu

Zakaj ste se odločili, da se preizkusite v Exatlonu?

Prijavil me je moj partner, ker verjame vame.

Kaj vas je najbolj navdušilo v prvi sezoni Exatlona in kdo je bil vaš najljubši tekmovalec?

Najbolj me je navdušil koncept oddaje. Bil je edini šov, ki smo ga gledali skupaj z otroki in navijali. Všeč so nam bili športna oddaja, poligoni, veliko adrenalina in tekmovalnosti. Najzabavnejši je bil vsekakor Igor Mikić, moj favorit pa je bila Eva, saj sem občudovala njeno voljo, čeprav se ni znala odločiti, ali bi metala z levo ali desno roko (smeh, op. p.).

Foto: Blaž Vatovec

Zakaj menite, da bi lahko ravno vi postali zmagovalka Exatlona?

Ker sem borbena in vem, da lahko zmagam.

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Nisem še razmišljala o denarni nagradi, ampak zagotovo bi šel del za profesionalno ekipo, ki bi mi posnela nove videoposnetke o samoobrambi za na splet.

Kako ste se pripravljali na Exatlon?

Na Exatlon se nisem posebej pripravljala. Če do zdaj nisem pripravljena, bo težko vse nadoknaditi do začetka Exatlona. Sem redno fizično aktivna, dodala sem le intervalne treninge in pogovore z otroki o svoji odsotnosti.

S katerimi športi ste se v življenju ukvarjali in kateri so vaši največji dosežki?

Pri desetih letih je bila moja prva ura karateja, pred tem sem trenirala gimnastiko. V osnovni šoli sem bila v šolski rokometni ekipi in na enem od tekmovanj so me opazili vodilni ter me povabili v ekipo Olimpije. Preizkusila sem se tudi v japonski borilni veščini z orožji - kobudu, taekwondoju, kickboksu, badmintonu in salsi. Še vedno treniram ples ob drogu, plezam po plezalnih stenah, treniram borilne veščine, jogo ... Moj največji športni dosežek je naslov državne prvakinje v karateju v borbah.

Ste se že kdaj pojavili v medijih?

Kot najstnica sem želela nastopati na modnih revijah in edina pot do tega cilja je bila sodelovanje na lepotnih izborih. Trinajstkrat sem osvojila lepotni naslov. Med drugim sem bila mis športa in mis Ljubljane. Nastopila sem tudi na modnih revijah priznanih modnih znamk in se pojavila v televizijskih reklamah. Za kratek čas sem se preizkusila tudi kot voditeljica oddaje na eni od komercialnih televizij.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Svoj prosti čas preživim z otroki, na domačem vrtu, na izletih, v naravi, v bikeparkih in na nogometnem igrišču. Drugače pa zelo rada šivam, preurejam stvari, ne mine dan brez popoldanskega kapučina.

Ste samski ali v zvezi?

S partnerjem živiva "na koruzi" že dvanajst let in imava dva otroka.

Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Najbolj se bojim letala, vse preostalo je mala malica proti temu (smeh, op. p.). In morda prehrane, saj sem vajena jesti na dve ali tri ure. Zaradi bogatih izkušenj na različnih področjih me preostalo ne skrbi preveč.

Kako ponavadi rešujete nesoglasja?

Nesoglasja ponavadi rešujem mirno, poslušam in poskušam razumeti. Znam se tudi odmakniti in stvar prespati.

Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje? Koga boste v Dominikanski republiki najbolj pogrešali?

V Dominikanski republiki bom najbolj pogrešala svojo družino in jutranjo kavo. Sicer pa se znam prilagoditi razmeram in okolju.

Kako težko se boste privadili na življenje brez mobilnih naprav in družbenih omrežij?

Telefona ne bom pogrešala, nisem pod vplivom družbenih omrežij in trendov. Telefon uporabljam le za vsakdanje klice in sporočila. Rada fotografiram in zbiram spomine, imam veliko fotografij. Če že objavljam, objavljam utrinke iz hribov, športne aktivnosti, moj profil pa se mi zdi malo drugačen. Na telefonu spremljam vreme in razmere v visokogorju.

Ali radi potujete?

V mlajših letih sem veliko prepotovala. Dominikanska republika, Bali, Malta, Karibi, Moskva, vse sosednje in bližnje države, nato pa me je ustavil strah pred letenjem. Najljubše destinacije še nimam, zelo rada pa grem na Pag in k babici v Dalmacijo, v majhno vas pod Biokovim, kjer lahko izkusim robinzonsko življenje, ki ga nismo več navajeni. Tam ni vode, gretja in hlajenja, trgovin, signala. So pa škorpijoni, kače in podobno.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Skromna, pozitivna, komunikativna

Koga od lanskih tekmovalcev bi izzvali, da se pomerita na poligonu?

Najprej mi je na misel prišel Franko. Verjetno zato, ker že skoraj vse življenje treniram s fanti (smeh, op. p.).

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planet vrača že 5. septembra.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.