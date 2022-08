Na Exatlon se je prijavila zgolj za šalo s sošolci s fakultete

Zakaj ste se odločili, da se preizkusite v Exatlonu?

Na Exatlon sem se prijavila za šalo s sošolci s fakultete. Kasneje, ko je postajalo vse bolj resno, sem si rekla, da želim biti del tega, ker želim izkusiti nekaj novega. Exatlon je idealna priložnost, da preizkusim svojo fizično pripravljenost. Tu bom tekmovala tako sama s sabo kot z drugimi.

Kaj vas je najbolj navdušilo v prvi sezoni Exatlona in kdo je bil vaš najljubši tekmovalec?

Najbolj sta me navdušila sama napetost na poligonih in ekipni duh. Moja favoritinja je bila Eva Peternelj, saj je vedno igrala pošteno, navdušila me je s fizično pripravljenostjo in s svojim značajem, ki mi je zelo všeč.

Foto: Blaž Vatovec

Zakaj menite, da bi lahko ravno vi postali zmagovalka Exatlona?

Menim, da vsak, ki si pribori mesto v Exatlonu, lahko postane zmagovalec. Do razlik pride šele potem, med tekmovanjem, ob vzponih in padcih, in je treba vztrajati.

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Po končanem študiju bi se najprej odpravila na daljše potovanje, potem pa bi poskusila ustvariti svoje podjetje oziroma bi denar vložila v oblikovanje svoje samostojne poklicne poti.

Kako ste se pripravljali na Exatlon?

Trenirala v fitnesu, kondicijo sem nabirala tudi s hojo po hribih in s tekom. Veliko sem se družila tudi s prijatelji, da nisem neprestano razmišljala o Exatlonu.

S katerimi športi ste se v življenju ukvarjali in kateri so vaši največji dosežki?

S športom se ukvarjam od malih nog. Najraje sem vedno imela športe z žogami. Rekreativno sem začela igrati tenis, potem pa sem se spustila v tekmovalni tenis, čeprav malo pozno. Iz tega razloga rezultati niso bili ravno blesteči, sem se pa veliko naučila iz tega obdobja svojega življenja. Ta izkušnja mi je dala nekaj pomembnih lekcij za nadaljnje življenje.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Prosti čas najraje preživljam v fitnesu ali grem na sprehod. Zelo rada ga preživljam tudi v družbi prijateljev.

Ste samski ali v zvezi?

Samska.

Česa se v šovu najbolj bojite?

Najbolj se bojim insektov in spanja v baraki (smeh, op. p.).

Kako po navadi rešujete nesoglasja?

Po navadi poskusim najti skupno točko ali se celo prilagodim, če druga stran ne popusti.

Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje? Koga boste v Dominikanski republiki najbolj pogrešali?

Prepričana sem, da me bo, v kakšni meri, pa ne znam odgovoriti. Najbolj bom pogrešala mamo in pa prijateljice.

Kako težko se boste privadili na življenje brez mobilnih naprav in družbenih omrežij?

Iskreno povedano, mislim, da mi bo dobro delo, da se malo odklopim od družbenih omrežij. Zavedam se, da čisto preveč časa preživim na telefonu.

Ali radi potujete?

Vsako leto grem na daljše potovanje s svojo mamo. Moji najljubši destinaciji sta Bali in Sardinija.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Vztrajna, vredna zaupanja, malo nora (smeh, op. p.).

Kaj je najbolj presenetljiva stvar o vas?

Mogoče to, da se zgodi, da nekaj dni skoraj nič ne spim, potem pa pridejo dnevi, ki jih kar prespim (smeh, op. p.).

Koga od lanskih tekmovalcev bi izzvali na Exatlonovem poligonu?

Marjanco, da vidim, ali lahko konkuriram najboljši (smeh, op. p.).

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planet vrača že 5. septembra.

