V Exatlonu tudi državni rekorder v držanju "planka"

Zakaj ste se odločili, da se preizkusite v Exatlonu?

Ker imam že vse življenje rad stvari s psihičnim in fizičnim naporom, prav tako izzive s spretnostjo, natančnostjo in hitrostjo. Pa tudi zaradi prepoznavnosti, ker že vse življenje garam v športu in kljub dobrim rezultatom nikoli nisem bil prepoznaven. To pa bi bil rad zato, ker bi v prihodnosti rad predaval ljudem in bo lažje, če bodo ljudje vedeli, kdo sem in kaj sem dal čez v življenju.

Kaj vas je najbolj navdušilo v prvi sezoni Exatlona in kdo je bil vaš najljubši tekmovalec?

Navdušilo me je to, da športni šov, kot je Exatlon, sploh obstaja, ker jih ni veliko. Drugi šovi se mi zdijo veliko manj smiselni. Moj favorit in najljubši tekmovalec je bil Franko Bajc, ker sva si zelo podobna. Je fizično in psihično dobro pripravljen, prav tako ima rad adrenalinske stvari. Najbolj pa mi je všeč, da ni vzvišen in je vedno nasmejan.

Foto: Blaž Vatovec

Zakaj menite, da bi lahko ravno vi postali zmagovalec Exatlona?

Ker sem fizično eden najbolj pripravljenih in mentalno zelo močan. Sem tudi zelo spreten, hiter in imam veliko kondicije zaradi nogometa, ki ga igram že vse življenje. Všeč so mi tudi igre z razmišljanjem, zato ne bom slab pri sestavljankah in podobnih izzivih. Za metanje in kegljanje ne znam predvidevati, kako mi bo šlo, vem samo, da hitro dobim občutek za takšne stvari.

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Povabil družino, sorodnike in prijatelje na večerjo. Kupil novejši avto, ker imam zelo starega. Večino denarja pa bi porabil za svojo telovadnico.

Kako ste se pripravljali na Exatlon?

Vadbo streetworkout treniram štirikrat na teden, poleg tega igram še nogomet in odbojko. Ko imam dan počitka, treniram metanje teniških žogic v škatlo. Psihično pa sem vedno pripravljen.

S katerimi športi ste se v življenju ukvarjali in kateri so vaši največji dosežki?

Treniral sem nogomet, tajski boks, namizni tenis, atletiko. Zadnjih pet let treniram streetworkout od štiri- do petkrat na teden. Imam državni rekord v držanju "planka", ki znaša eno uro. Imam še nekaj bolj neuradnih rekordov, kot so sklece na prstih, sklece na prstih v stoji in druge. Vse lahko najdete na mojem kanalu na Youtubu.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Da se nisem nikoli predal ne glede na to, kako težke so bile stvari, vedno sem z glavo rinil naprej in postajal vedno bolj mentalno močan in pametnejši.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Svoj prosti čas posvečam športu, igranju videoiger, branju duhovnih knjig in druženju s prijatelji.

Ste samski ali v zvezi?

Samski.

Kdo so vaši vzorniki?

Moj vzornik v Sloveniji je Dominik Sky, ker je kot prvi na svetu dosegel nekaj podvigov. Sva si tudi zelo podobna po mentaliteti in sva prijatelja. Zunaj Slovenije sta moja vzornika eden najboljših nogometašev vseh časov Messi in akrobat Simonster, ki zelo dobro obvlada svoje telo.

Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Bojim se samo, da bi me ugriznila kakšna strupena žival (smeh, op. p.). Drugega se ne bojim, ampak komaj čakam, da se vse skupaj začne.

Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje? Koga boste v Dominikanski republiki najbolj pogrešali?

Me ne skrbi. Pogrešal bom družino in prijatelje.

Kako težko se boste privadili na življenje brez mobilnih naprav in družbenih omrežij?

Mislim, da sem odvisen od telefona (smeh, op. p.), zato komaj čakam na ta izziv brez tehnologije. Sicer na družbenih omrežjih najraje objavljam svoje treninge in podvige, ki jih lahko naredi zelo malo ljudi na svetu, in življenjske modrosti.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Trmast, vztrajen, moder.

Kaj je najbolj zanimiva stvar o vas?

Morda to, da se hodim vse leto namakat v mrzlo vodo v Bistrico in pogosto tečem v najbolj žgočem soncu. Delam tudi podvige na višinah, kot so stoja, "human flag", visenje z eno roko z višine dvajsetih metrov. Zelo me zanima tudi duhovna znanost. Morda je zanimivo tudi to, da ne jem mesa.

Koga od lanskih tekmovalcev bi izzvali, da se pomerita na poligonu?

Franka Bajca, ker rad tekmujem z najboljšimi.

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planet vrača že 5. septembra.

