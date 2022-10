Izpadli exatlonovec razkril: Tega sem se v šovu najbolj bal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsako jutro od ponedeljka do sobote lahko ob 8. uri na Planetu spremljate oddajo Jutro na Planetu. V njej je danes gostoval zadnji izpadli exatlonovec Aleš Žontar. Voditeljema je zaupal, kako se je pripravljal na Exatlon, kaj mu je v šovu povzročalo največ preglavic in ali mu je izkušanja dala to, kar je pričakoval.