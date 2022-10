Lina v skrbeh: Sem na točki, na kateri nisem bila še nikoli v življenju! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovalci v Exatlonu so približno na polovici preizkušnje in najzahtevnejše televizijsko tekmovanje pri nekaterih že zahteva svoj davek. Tudi Lina, ki je ena najuspešnejših tekmovalk na poligonih, priznava, da česa takega v svojem življenju še ni doživela.

"Sedem tednov smo že tukaj, in po mojem je logično, da na polovici začnemo padati 'malo dol', zato me skrbi, kaj šele bo," je Klari priznala Lina in dodala, da še nikoli v življenju ni bila v takšnem stanju. "Še nikoli nisem bila tako utrujena. Dejansko se mi telo več ne odziva tako, kot bi se mi moralo."

Povedala je še, da nima več toliko energije, kot jo je imela na začetku in da na zadnjih nekaj tekmah ni bila z glavo povsem na tekmah. Kljub temu da je na tekmah zmagovala, pa se ni počutila tako suvereno, kot se je na začetku Exatlona.

Klara se je strinjala, da je ritem za tekmovalce zelo naporen. Na tej točki šova smo fizično že vsi kar dobro načeti. "Sem rekla, da se počutim kot ena babica, ker me vse boli, ampak čas za sanacijo poškodb bo po šovu. Zdaj je treba zdržati. Ja, gremo do konca," je še povedala Klara. Več v zgornjem ekskluzivnem videu.

Nocoj v Exatlonu

Na ceremoniji bodo tekmovalci izvedeli, da tudi tokrat ne bodo tekmovali le za vilo. Dodatna nagrada za zmagovalce bo tudi ogled videosporočil najdražjih. Tokratna preizkušnja bo potekala na poligonu Tobogan, ki se ga vsi dobro spomnimo s tekme z Mehiko. Bo Triglav še osmič dobil to tekmo ali pa bodo udobje vile prvič izkusili tekmovalci ekipe Jadran?

