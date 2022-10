Katera od štirih deklet bo tokrat morala zapustiti Exatlon?

V Exatlonu, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, smo spremljali še eno napeto tekmo. Drugo tekmo za obstoj je dobila ekipa Triglav, kar pomeni, da bomo v petek spet spremljali dva interna dvoboja in izločitveni dvoboj, v katerem bo eno dekle iz rdeče in eno iz modre ekipe.

Tekmovalci so bili spet na trnih, saj jih je čakala druga tekma za obstoj. Zlasti pri članih ekipe Triglav, ki so izgubili prvo, je bilo opaziti nemir. Rumena podmornica med tekmovalci velja za težko preizkušnjo. Ekipa Jadran na njej do zdaj sploh še ni zmagala.

Tudi tokrat je prva točka šla ekipi Triglav. Nato so se prebudili pri Jadranu in si priborili dve zmagi. Ampak tudi triglavani se niso dali in dobili naslednje tri točke. Rezultat se je ustavil pri 4:2.

V nadaljevanju je postalo očitno, da sta ekipi izenačeni in razpoloženi za boj. Naslednjih devet dvobojev so točko osvojili najprej rdeči, nato pa modri. Vse do rezultata 8 : 6. Ekipa Jadran je nato v boj poslala dva močna aduta. Najprej Burjo, nato pa še Karolino. Oba sta zmagala in izenačila na 8 : 8. Karolina je s tem na tekmi osvojila tri zmage in ni zabeležila nobenega poraza.

Pri rdečih je bilo opaziti nemir. Po tem, ko so vodili praktično celotno tekmo, je nato obstajala resna možnost, da bo tokratni izločitveni dvoboj potekal med dvema triglavankama. A se ni zgodilo. Zadnji dve tekmi sta suvereno dobila Jan in Lina ter rdečim zagotovila končno zmago z 10 : 8. Tudi tokrat bomo tako pred odločilnim izločitvenim dvobojem gledali dva interna dvoboja znotraj ekip.

Kdo bosta nasprotnici statistično najslabših tekmovalk v obeh ekipah, sta morala tudi tokrat takoj sporočiti statistično najboljša tekmovalca pri Jadranu in Triglavu. Naji je Teo izbral Jano, Rozi pa je Keti namenila Andrejo. Kaj so tekmovalke, ki bodo morale jutri v boj za obstanek, povedale ob tem, si poglejte v zgornjem videu.

Zapestnici sta si z najhitrejšima nastopoma priborila Karolina in Teo. Teo že peto po vrsti, zaradi česar si je prislužil svojo tretjo medaljo.

