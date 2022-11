Franko Bajc o ljubezni za kamerami razkril: "Če hočeš, se da"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko vsak petek ob 22. uri spremljate oddajo Exatlon: Brez cenzure. V njej Jasna Kuljaj, Denis Porčič - Chorchyp in Franko Bajc komentirajo dogajanje preteklega tedna v oddaji Exatlon. Nazadnje se jim je v studiu pridružila tudi nedavno izpadla exatlonovka Andreja Košir. Med pestro debato so se dotaknili tudi teme o ljubezni, ki se lahko razvije za kamerami. Mnenja pa so bila deljena.