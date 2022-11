Lina je čustveno na tleh, premagale so jo solze #video

Lina, ki velja za eno najboljših tekmovalk v Exatlonu, je pred dnevi priznala, da je njeno trenutno fizično in psihično počutje najslabše, odkar je v Exatlonu, največ težav pa ji povzroča nespečnost. Povedala je, da se zaradi tega po napornih tekmah zelo težko regenerira. Po drugi tekmi za obstoj si je zato poiskala tudi zdravniško pomoč.

Ko se je po obisku zdravnika vrnila med sotekmovalce v barako, so ji ti predlagali, naj tekmo za medalje izpusti in čas raje izkoristi za počitek, da bo bolje pripravljena za tekmo za vilo. S tem se ni strinjala in je na tekmi za medalje sodelovala, tega pa njeni sotekmovalci po njenih besedah niso najbolje sprejeli.

"Iskreno povedano, jaz tukaj notri danes nisem čutila nobene podpore, edino mogoče od Jane in Klare. Očitno jih je to tako znerviralo, da sem šla na medalje, čeprav se nisem počutila najbolje. Mogoče me malo prizadene to, da naši fantje trenutno vidijo samo ta moj slab teden, ne vidijo pa, koliko točk sem jaz priborila ekipi v prejšnjih tednih. Kolikokrat so mi rekli Lina, zdaj greš ti, ker vemo, da boš zmagala. In sem zmagala vedno, ko so mi rekli, in sem dala vse od sebe. Takrat so videli močno Lino," je povedala na robu solz. "Želim, da bi se zavedali, da sem tudi jaz samo navaden človek, da enostavno ne morem vedno zmagovati. Da je tudi moje telo utrujeno."

Vseeno se Lina ne misli predati. "Mogoče bi bilo res bolje, da bi počivala, ampak jaz že od začetka govorim, da sem zato tukaj, da se bom borila na vsakem poligonu dokler bom lahko, dokler ne bom obležala na tleh. Ker nočem obžalovati, da nečesa nisem naredila tako kot sem si zadala," je še povedala.

Nocoj v Exatlonu

Tekma za vilo med tekmovalci Triglava in Jadrana bo potekala na spektakularnem poligonu Tobogan z veliko vode. Se bo po dveh tednih v skromni baraki Triglavu uspelo vrniti v vilo?

