Exatlonovka potrebovala zdravniško pomoč, krivdo za težave pripisala tudi fantom #video

"Po tekmi sem se odpravila k zdravniku, da so pogledali, kaj mi je, da so mi dali zdravila, zato me nekaj ur ni bilo z mojo ekipo," je povedala Lina, ki je sotekmovalcem potrdila, da se počuti nekoliko bolje, še vedno pa ni povsem pri močeh.

"Zadnjih pet dni ponoči totalno nič ne spim, ker sem v bolečinah in enostavno ne dobim take regeneracije, kot bi jo morala," je dodala Lina, ki na poligonih čuti, da nima prave moči v rokah in v nogah, in je prepričana, da je trenutno fizično v najslabšem stanju, odkar je v Exatlonu.

Fantje iz ekipe so ji predlagali, naj si privošči počitek in si nabere novih moči. Lina je ob tem izpostavila, da so bili ravno fantje v prejšnjih dneh zelo neuvidevni do deklet. Medtem ko so si dekleta močno želela prepotrebnega počitka, so jih fantje motili s preglasnimi pogovori.

Teo je Lini nato predlagal, naj si na naslednji tekmi za medalje privošči počitek, vendar Lina meni, da je zanjo ob koncu tekmovanja bolje, da osvoji še kakšno medaljo, četudi po tem na tekmi za vilo ne bo mogla dati vsega od sebe. Več v zgornjem videu.

Nocoj v Exatlonu

Pred tekmovalci v Exatlonu je še en naporen dan, predvsem za ekipo Triglav. Najprej se bodo na poligonu Vražja kupola pomerili za medalje, nato pa štiri dvobojevalce, Jano, Najo, Angela in Mareta, čakajo še izločitveni boji na poligonu Neo. Eno dekle in en fant iz rdeče ekipe se tako že danes poslavljata od tekme za 50 tisoč evrov.

