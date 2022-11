Exatlonovka razkrila, kaj počne Jan Klobasa, ko kamere ugasnejo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko vsak petek ob 22. uri spremljate oddajo Exatlon: Brez cenzure. V njej Jasna Kuljaj v družbi Denisa Porčiča - Chorchypa in Franka Bajca komentira dogajanje preteklega tedna. Tokrat se jim je v studiu pridružila tudi nedavno izpadla članica modre ekipe Andreja Košir. V pogovoru je voditeljem zaupala, kaj v Dominikanski republiki med drugim za kamerami počne Jan Klobasa.

V komentatorski oddaji Exatlon: Brez cenzure so se voditelji tudi tokrat dotaknili obnašanja Jana Klobase, ki ga najraje kritizira Denis Porčič - Chorchyp. Jan je namreč tudi ta teden s povzdignjenim glasom komentiral predstavo sotekmovalke Klare na poligonu, nad čimer ni bila navdušena niti voditeljica.

"Če bi bila jaz Klara, s tistima dvema kitkama, ne vem, ali bi to tako mirno prenesla," je še dejala o tem, v besedo pa ji je skočila nekdanja Exatlonovka Andreja Košir, ki jo je vprašala, ali ve, kdo v rdeči ekipi plete kitke tekmovalkam. Jasna jo je lepo prosila, naj jim izda to skrivnost, Andreja pa je to razkrila: "Jan Klobasa!"

Chrochyp je skoraj počil od smeha, Andreja pa je še dodatno pojasnila: "Ja, on jim naredi vse te frizure, ki jih imajo. Nekajkrat jih je sicer naredila tudi Jana, po večini pa jih kar Jan." Denis ob tem ni mogel skriti svojega začudenja, na koncu pa je o Janu dodal samo: "Človek mnogih talentov."

