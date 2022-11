Napeta tekma za vilo je bila odločena šele po štafetnem dvoboju #video

Tokratno tekmo za vilo je "gostil" Tobogan. Gre za poligon z veliko vode, tekmovalce pa je še dodatno zmočil močan dež. Tudi v tej oddaji se tekmovalci niso pomerili samo za udobnejše bivališče, ampak je zmagovalce tekme za vilo tudi čakala še posebna nagrada − slovenski večer z domačo hrano in glasbo.

Ekipi sta bili po odhodu dveh rdečih tekmovalcev številčno izenačeni, kar se je poznalo tudi na tekmi. Prvih šest dvobojev sta odigrali izenačeno in rezultat se je ustavil pri 3:3. Nato pa so Triglavani pritisnili na plin. Dosegli so dve zaporedni točki in povedli s 5:3. Kljub glasnemu spodbujanju Jana, ki zaradi poškodbe ni nastopal, vodstvo rdečih ni trajalo dolgo. Dve točki so dosegli tudi modri in izenačili na 5:5.

Tokratno ciljanje je bilo za obe ekipi pravi izziv. Z žogami so morali razbiti tri keramične ploščice, nameščene na nihalih. Rdeči in modri so v nadaljevanju izmenjaje dosegli še vsak po dve zmagi in prišlo je do novega izenačenja. Rezultat je bil 7:7.

Tekma za vilo je za tekmovalce ena najpomembnejših v tednu, in tako napeta, kot je bila zdaj, že dolgo ni bila. Rdeči so zatem osvojili še dve točki, modri pa prav tako, in zadnje izenačenje je bilo 9:9. O zmagovalcu je tako odločal štafetni dvoboj, v katerem sta nastopila po dva člana vsake ekipe − en tekmovalec in ena tekmovalka.

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Za Triglav sta v štafeti nastopila Lina in Tim, za Jadran pa Burja in Rozi. V zares napetem finalu je Tima pri metanju premagala Rozi in Jadrancem zagotovila vilo še za teden dni. V dolini reke Chavon je odmevalo glasno slavje modrih. Za nameček je zmagovalce vila pričakala z vsem tistim, kar najbolj pogrešajo− vonjem po domu.

Kakšno je bilo razpoloženje v baraki po še enem bolečem porazu Triglava, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji pa ne zamudite še komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure z Jasno Kuljaj, Frankom Bajcem in Denisom Porčičem - Chorchypom.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.