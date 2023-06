Franko Bajc: Če se prav spomnim, je lepo obdarjena #video

Ta teden bo večerjo za pet prva pripravljala pevka Kataya. Na domu jo bodo obiskali Franko Bajc, Damjan Murko, Miha Hercog in Andreja Košir.

Kataya je sicer priznala, da nerada kuha, prav tako pa je poudarila, da ne verjame v večhodni meni, saj sama prisega na glavno jed, predjed in sladica pa se ji zdita povsem odveč. Ne glede na to, da posledično ni vešča pri pripravi teh dveh in da sploh ne ve, komu jih bo pripravila, pa je Kataya zatrdila, da ni pod pritiskom:

"Sploh me ne skrbi, ker so povabljeni k meni. Prišli bodo na večerjo k meni in jedli bodo to, kar jim bom jaz dala. Lahko so pa tudi lačni." Vseeno pa je dodala, da so vsi v oddaji zato, da se zabavajo in malo pošalijo ob uspelih ali pa neuspelih poskusih kuhanja.

Ne samo da Kataya ne ve, kdo jo bo na domu obiskal, prav tako je osebno ne pozna niti eden od gostov. Miha Hercog pa je ne glede na to sočustvoval z njo, saj jo je doletela zelo nehvaležna vloga, ker mora ta teden kuhati prva in prebiti led. Kataya pa je o tem povedala: "Pri meni nihče ni lačen, poleg tega pa se bodo na meni še vsi razdevičili."

Franko pa je nato razkril, da ne glede na to, da Kataye ne pozna osebno, vseeno nekaj ve o njej: "Vem, da je punca. Rad jem, ko mi kuhajo punce, ker se to ne zgodi vsak dan. Vem pa tudi, da je lepo obdarjena, če se prav spomnim, oziroma da bo tudi miza lepo obdarjena."

Kako se bo na večerji ujela ekipa tega tedna? Bo Kataya s svojimi jedmi navdušila ali razočarala? Vse to in še več bo jasno nocoj ob 20. uri!

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Nocoj pa ne zamudite še epizode šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki bo sledila ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.