Tako je kurja črevca pripravila Tanja Ribič #video

V oddaji Riba, raca, rak vsak teden spremljamo pet znanih Slovencev, ki pokažejo svoje veščine v kuhinji. Kot zadnja v četrtem tednu kulinarične pustolovščine je svoje kuharske sposobnosti pokazala igralka Tanja Ribič, ki je v predjed vključila tudi kurja črevca. Mnogi so ob tej sestavini dvignili obrvi, saj je Tanja znana po tem, da prisega na vegetarijansko prehrano, a v oddaji smo lahko videli, da to ime nosi zelo pogosta travniška rastlina, iz katere je Tanja pripravila pesto.

Če bi želeli tudi sami poskusiti jedi, ki jih je svojim gostom pripravila priljubljena igralka, si lahko pomagate s spodnjimi recepti, ki nam jih je zaupala. Kako so gostje ocenili njeno pojedino, pa si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

PREDJED: zeleni Jurij

Sestavine za pesto:

kurja črevca

arašidi

pinjole

veganska sojina smetana

mleti poper

topinambur

Postrežemo na:

brezglutenski kruh (popečen)

Priprava:

Sestavine za pesto vstavimo v sekljalnik in jih dodobra zmeljemo, da dobimo kremast namaz. Brezglutenske kruhke popečemo in premažemo z namazom. Po želji okrasimo z užitnimi cvetlicami in postrežemo.

GLAVNA JED: beli Jurij (steak iz bradovca)

Marinada:

sol

mleti poper

veganska smetana

olivno olje

javorjev sirup

sojina omaka

dimljena paprika

limona

Priloga:

sladki krompir

čičerika

vegansko maslo

olje z aromo tartufa

fermentiran čemaž

drobnjak

Priloga priloge:

veganska majoneza iz sončničnih semen

fermentiran čemaž

Priprava:

Bradovca natrgamo na kose v velikosti manjših zrezkov in popečemo na vročem olju z obeh strani, dokler ni zlato zapečen. Šele po pečenju ga zalijemo z marinado. Krompir olupimo in narežemo na kocke ter ga skuhamo. Skuhamo čičeriko. Med tlačenjem krompirja dodamo čičeriko, vegansko maslo in olje z aromo tartufa. S paličnim mešalnikom dosežemo končno konsistenco. Pred postrežbo dodamo svež drobnjak za mamljivo aromo. Po želji zmešamo še vegansko majonezo in fermentiran čemaž ter dodamo kot prilogo priloge.

SLADICA: škrlatni Jurij

lešnikova krema

datlji

jagoda

brezov sladkor po okusu

praženi lešniki

hmelj (za posip)

Lešnike in datlje zmeljemo v sekljalniku. Dodamo brezov sladkor (po okusu) in vegansko sladko smetano. Zmešamo z mešalnikom do voljne konsistence. Razdelimo na porcije in damo v hladilnik. Na majhne koščke nasekljamo jagode in jih dodamo na vrh. Pred postrežbo po želji dekoriramo s cvetjem.

Kulinarična oddaja Riba, raca, rak je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri. V svoje kuhinje nas bodo ta teden povabili Damjan Murko, Kataya, Miha Hercog ter exatlonovca Andreja Košir in Franko Bajc.

