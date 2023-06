Tanja Ribič bo pripravila "kurja črevca", nihče pa ne ve, da gre za ... #video

Tanja Ribič je svojo predjed poimenovala Zeleni Jurij. Ko je Tinkara Kovač prebrala, da so glavna sestavina "kurja črevca", je s svojo grimaso nazorno pokazala, da ji ta jed najbolj ne diši. Nocojšnja gostiteljica pa je to potihoma pričakovala, zato je med pripravljanjem prvega hoda z nasmehom dejala:

"Kurja črevca. Ali ste si mislili, da so tako videti in da jih lahko jemo tudi vegetarijanci?" Gre namreč za zelo pogosto travniško rastlino, iz katere bo Tanja pripravila pesto. "Mi zanemarjamo moč sveže rastline, ki je nabrana," je sprva pojasnila svojo odločitev za izbrano sestavino, nato pa je razložila še, zakaj jo je tako poimenovala: "Namenoma, ker si ljudje to bolj zapomnijo."

Tinkara Kovač pa se je na samem še vedno ukvarjala s tem, kako bo videti predjed: "A zdaj mi je kapnilo! Mogoče bo pa to kakšni mesni pate. To bi lahko bilo." Ista zadeva pa ni dala miru niti Alyi, ki je bila prepričana, da bo naredila testenine iz rdeče pese, ki bodo zanimive oblike.

Tanja je na koncu razkrila, da je okus te rastline sicer podoben špinačnemu, saj vsebuje veliko vitamina C. "Čutim tudi okus po železu. Čutim tisto, kar je v špinači, zeleni solati in koprivah. Rekla bi, da je to železo," je še razkrila Tanja in zatrdila, da rastlina nima takega okusa kot železni vijaki.

Kaj pa bodo o okusu "kurjih črevc" povedali današnji gostje? Bodo delili igralkino navdušenje?

