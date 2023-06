Z morsko pojedino in glasbo je osvojila srca svojih gostov #recept

Če bi želeli tudi sami poskusiti jedi, ki jih je svojim gostom pripravila priljubljena pevka, si lahko pomagate s spodnjimi recepti, ki nam jih je zaupala. Kako so gostje ocenili njeno pojedino in kako je bil videti glasbeni zaključek druženja, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

PREDJED: Veter z juga (ribja juha)

Foto: Planet TV

brancin

morska žaba

zelena

peteršilj

česen

čebula

korenček

pest riža

sol

poper

GLAVNA JED: Spezzacuori (hobotnica z blitvo in krompirjem po dalmatinsko)

Foto: Planet TV

Hobotnica:

dve hobotnici

česen

čebula

olivno olje

juha

belo vino

sol

poper

Priloga:

krompir

blitva

česen

sol

poper

SLADICA: Sonce v očeh (sadje in sir)

Foto: Planet TV

Sadna solata:

borovnice

robidnice

maline

limetin sok

pomarančni sok

žlička medu

Foto: Planet TV

Sir:

parmezan

razni oreščki

suho sadje

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri. Z nami so igralca Tanja Ribič in Nenad Tokalič - Nešo, pevki Alya in Tinkara Kovač ter partnerska terapevtka Špela Gornik.

