"Ta pot ni bila lahka," razkriva Špela Gornik

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 20. uri spremljate oddajo Riba, raca, rak. V njej se je nazadnje v vlogi gostiteljice preizkusila Špela Gornik, ki je svoje goste navdušila ne samo s pojedino, ampak tudi z opisom tega, kako potekata njeno življenje in kako se je razvijala njena kariera.

Nenad Tokalić je med večerjo pri Špeli Gornik gostiteljico prosil, naj jim zaupa malo več o svojem življenju in karieri. "Moja kariera je preživela en velik preobrat s covid-19," je sprva dejala Špela. Pojasnila je, da je takrat poleg tega, da je sinologinja in da vodi delavnice za ženske, pridobila še licenco za spolno terapevtko in spolno telesno terapevtko, kar jo je privedlo do študija partnerske terapije.

Tinkara Kovač je priznala, da ji je Špelina življenjska pot v navdih, njeno pozornost pa je pritegnilo predvsem to, da se je že vse življenje pripravljena učiti. Navdušena je bila tudi Alya: "To, da pomaga parom in odpira teme, ki so še vedno tabu, se mi zdi prekrasno."

Špela je nato pojasnila, da zdaj pri svojem delu združuje poglede Zahoda in Vzhoda, razkrila pa je tudi, kako se je vse skupaj začelo: "Zaljubila sem se v svojega prejšnjega partnerja, ki je bil moj sanjski ljubimec do trenutka, ko sva postala partnerja. Potem se je vse končalo. To me je potem vodilo na pot seksološke telesne terapije, prek tega pa sem začela bolj poglobljeno raziskovati in šla čez svojo pot, ki ni bila lahka."

Tinkaro Kovač je zanimalo, kakšne so njene napovedi za partnerske odnose: "Nam kaže dobro ali slabo?" Špela ji je v smehu zatrdila, da njej kaže dobro, pri preostalih parih pa je vse odvisno od njih. Poudarila je tudi pereče probleme, ki se dandanes pojavljajo na tem področju.

"To, da se nekdo s tem ukvarja, je treba pohvaliti, ker to niso lahko stvari. Mi vemo, da so partnerske zveze, ne samo pri nas, ampak tudi po svetu, zelo skrhane," je na samem iskreno pripomnil Nenad, za mizo pa izrazil še problem moške želje po dominanci in vodenju. Poudaril je, da je zelo vesel, da mu tega v tej izbrani družbi deklet ni treba početi.

Tudi Špela Gornik je priznala, da je bila zelo vesela, da je lahko svojim gostom zaupala malce več o sebi in svojem poklicu, izjemno pa jo je razveselilo tudi vseh 20 točk, ki jih je prejela za pripravljeno pojedino.

