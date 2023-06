Tanja Ribič se je ob teh besedah kar naježila #video

Nenad Tokalić je med večerjo Tanjo Ribič vprašal, ali jim lahko izda kakšne podrobnosti iz zakulisja podelitve oskarjev, ki sta se je v Los Angelesu leta 2006 udeležila z možem. Tanja je sprva razkrila, da so jim pred vstopom na rdečo preprogo sporočili, kdaj natančno se lahko odpravijo iz hotela, tam pa jih je čakala limuzina.

"Vozili smo se v limuzini in v njej gledali prenos oskarjev. Nismo mogli dojeti, da bomo tam čez tri minute. Potem sem prišla ven in pred mano je bila Halle Berry, tam so začeli vreščati … Potem pa ne vem, nič mi ni bilo več vav," je naprej povedala igralka. Priznala je, da se šele danes zares zaveda, da so tudi vsi zvezdniki na rdeči preprogi samo navadni ljudje, ki imajo nekoga nad sabo.

Tinkara Kovač ji je rekla, da bi zagotovo lahko ostala v Ameriki in si prislužila kakšnega oskarja, ampak so bili vsi veseli, da je ostala v Sloveniji. Tanja je dobila kar kurjo polt, priznala pa, da se nič ne zgodi po naključju:

"Midva sva bila takrat tam in odprte so bile marsikatere poti in vrata, ampak mi smo takrat ravno snemali Kajmak in marmelado, zato sva se vrnila. Nama je to ogromno pomenilo." Vseeno je iskreno dodala, da je takrat malce kolebala med tem, ali naj ostane ali gre, še danes pa je hvaležna, da se je vrnila.

Tanjo so med pripovedovanjem vsi pridno poslušali, zelo pridno pa so med večerjo pomazali tudi svoje krožnike. Igralka se je drzno lotila priprave trihodnega menija, saj je v svoje jedi vključila kar nekaj gostom neznanih sestavin. Trije so bili nad tem navdušeni in so ji namenili vseh pet točk, Špela Gornik pa malo manj, zato ji je namenila samo štiri točke. Tanja Ribič se tako od oddaje poslavlja na drugem mestu, z 19 točkami.

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri.



Nocoj si lahko ob istem terminu ogledate komično dramo Pasji smisel življenja (A Dog’s Purpose).

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.