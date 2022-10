K. J. Apa razkril: Soigralki smo obraz premazali s piščančjo mastjo

Komična drama prikazuje zgodbo o psu, ki se po smrti vsakič znova znajde v drugem pasjem telesu in najde vedno nov smisel življenja, ko služi svojim lastnikom, ki jih igrajo Dennis Quaid, K. J. Apa, John Ortiz in drugi. V n-ti reinkarnaciji spet konča pri svojem prvotnem lastniku, ki v drugi pasmi, potem ko pes najde oguljeno žogo za ragbi, prepozna psa iz svoje mladosti.

K. J. Apa prihaja z Nove Zelandije, snemanje komične drame Pasji smisel življenja (A Dog’s Purpose) pa predstavlja enega njegovih prvih mednarodnih sodelovanj v igralski karieri. O tem je igralec dejal: "Dejansko sem imel srečo, da so me izbrali. Pred začetkom snemanja sem bil zelo živčen, čeprav je bilo to povsem brez potrebe. Sprva sem mislil celo, da nisem iz pravega testa za to, a se je hitro izkazalo, da so bili moji pomisleki odveč."

K. J. je pojasnil, da je bil skeptičen predvsem zato, ker je ameriške producentske hiše in njihove snemalne studie vedno občudoval. "To je bilo nekaj, kar se mi je vedno zdelo iz mojega dosega," je še pojasnil in dodal: "Ko sem bil enkrat tam, pa sem uvidel, da so tudi oni samo ljudje in da je delo tam povsem enako delu v manjših producentskih hišah, v katerih sem delal prej." Zvezdnik je razkril tudi, da je snemanje komične drame na koncu postalo eno njegovih najljubših snemanj v karieri.

K temu je nedvomno nekoliko pripomogla tudi njegova soigralka Britt Robertson, ki je vedela, da gre za prvi tako velik projekt v filmski karieri igralca, zato mu je pri pripravah na zahteve produkcije in snemanja zelo pomagala. K. J. je razkril, da sta se vmes tudi zbližala: "Tam sem bil tri mesece, poznal nisem nikogar drugega, zato sem se največ družil z Britt."

Snemanje pa je bilo eno njegovih najljubših tudi zaradi vseh stvari, ki so se mu pripetile med snemanjem. Razkril je eno anekdoto: "Poljubiti sem moral soigralko, katere obraz smo najprej namazali s piščančjo maščobo." Posneti so namreč želeli prizor, v katerem se K. J. in Britt poljubljata na zadnjem sedežu avtomobila, vmes pa kuža oblizne obraz Britt. Da so psa v to prepričali, so si morali pomagati s trikom in Brittin obraz namazati s piščančjo maščobo. "To na koncu sploh ni bilo romantično," je priznal.

