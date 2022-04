Naša pevka je z izjemnim uspehom stopila ob bok svetovnim glasbenim velikanom #video

Slovenska glasbenica Ditka se je lansko jesen odločila, da eno od svojih skladb posreduje britanskemu producentu Stuartu Eppsu, ki velja za enega najuspešnejših na svojem področju. Sodeloval je namreč že s svetovno znanimi imeni glasbene industrije, kot so Elton John, Robbie Williams, Oasis in Led Zeppelin. Ditka ga je s pesmijo Cold Heart tako navdušila, da se je odločil, da pesem izda pod okriljem svoje založbe, za kar povabilo prejmejo samo glasbeniki, v katere talentiranost zares verjame.

Ditka je priznala, da je zaradi svojega izjemnega dosežka zelo počaščena: "To je zame izredno velika stvar, obenem pa tudi motivacija in referenca za nadaljnje ustvarjanje. Stuart Epps je res vrhunski britanski producent, ki je sodeloval z največjimi glasbenimi imeni, in on je pohvalil moje ustvarjanje, pa tudi mene kot avtorico in izvajalko. Res sem izjemno vesela in hvaležna za to sodelovanje."

Glasbenica je nato razkrila, kakšen je Stuart in kako je sodelovati z njim. "Zelo je prijazen. Slišala sva se prek Skypa, gre pa za starejšega gospoda, pri katerem se takoj opazi, da ima veliko izkušenj. Pripovedoval mi je namreč o svojem življenju in s kakšnimi glasbeniki se je vse družil. Med drugim tudi z Rolling Stonesi in samimi velikimi imeni. Med poslušanjem tega je meni srce zelo hitro bilo. Vseeno pa gre za izredno prijaznega gospoda, s katerim sva se ujela, se pogovarjala, pohvalil pa je tudi mojo angleščino, kar mi pomeni zelo veliko."

Ditka je nato dodala, da ji je izredno všeč, da se pri svojem delu drži načina stare šole in se izogiba novejših pristopov. "Res je bilo lepo, kot bi se vrnili par desetletij nazaj v preteklost," je še dejala slovenska glasbenica za zaključek.

