To sta nam zaupala legendarni Željko Bebek in njegov sin #video

Željko Bebek je glasbenik, katerega vokal glasbeno sceno krasi že od leta 1961. Takrat je svoj talent delil s srednješolsko glasbeno skupino Eho 61. Od takrat je stal že na prenekaterem odru, vseskozi pa mu je uspelo ohranjati karizmo. Željko je o tem dejal: "Vsakič se da še dalj časa, še bolje, še lepše. Ukvarjamo se s službo, v kateri se v resnici samo uživa."

V današnjih časih pa za ohranjanje občinstva niso dovolj samo kakovostno izvedeni nastopi, ampak tudi prisotnost na modernejših medijih. Temu so se morali prilagoditi tudi izkušeni mački na glasbeni sceni in nič drugače ni bilo za Željka: "Tudi jaz sem dejaven na Facebooku in Instagramu, prav tako pa moja žena, šefica glasbene skupine, naredi veliko na tem področju, sploh najnujnejše. Pomaga pa ji tudi sin Zvone, ki je del mlade generacije, ki ji je to normalno."

Na svojem profilu se Željko zelo rad pokaže predvsem z ljubeznijo svojega življenja. Sicer je med njim in izbranko kar 34 let razlike, a to ni ovira, saj sta neločljivo zaljubljena že 25 let. Skupaj imata 2 otroka, Katarino in Zvonimirja. S sinom sodelujeta tudi na odru, saj je Zvonimir kot kitarist član tudi Željkove spremljevalne glasbene zasedbe.

Zvonimir je o nastopanju s svojim očetom razkril: "Čudovito je, mislim, da boljše ne bi moglo biti." Željko je tako eden redkih, ki je spletel vez med uspešno glasbeno kariero in srečno družino. Tudi njegova hči namreč igra klavir, bila pa je del tudi Željkovega videospota.

