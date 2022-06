Ženina je po poroki v zadrego spravila lastna mati, saj je nevesti povedala, da ...

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri, sta včeraj v zakonski stan stopila še dva para. Poleg Olivie in Jacksona sta se poročila Samantha in Al, pri katerih smo bili na poroki in po njej lahko priča kar nekaj nerodnim situacijam, za piko na i pa je poskrbela ženinova mati, ko je nevesti razkrila, kakšen je njen sin.

V včerajšnji epizodi šova Poroka na prvi pogled: Avstralija sta na skupno pot stopila tudi Samantha Moitzi in Al Perkins. Ženin je pred poročnim obredom priznal, da še nikoli ni imel dekleta, a vseeno ve, kaj hoče: "Sposobno in neodvisno žensko." Nevesto je v preteklosti prevaral dolgoletni fant, kar ji je sicer pustilo grenak priokus na ljubezenskem področju, a je vseeno priznala: "Sem vztrajna in pripravljena ponovno nekoga ljubiti."

Priprave na poroko pri ženinu niso potekale ravno gladko, a na srečo je bila z njim njegova mama, ki mu je pomagala pri vsem. Zapela mu je srajco, zavezala kravato in celo potlačila srajco v hlače. Pri tem se je jasno pokazalo, da mama zanj stori prav vse, sama pa je o tem dejala: "Moj sin ima sicer dobro srce, ampak še vedno odrašča." Urejeni Al se je počutil kot gladiator, ko je hodil proti poročnemu oltarju, a vmes mu je mati morala vseeno na hitro popraviti kravato.

Ob prihodu do oltarja je že poskrbel za prvi neroden trenutek. Al je namreč prijateljico neveste vprašal, ali je njena mama. Za drugo nerodnost je poskrbel, ko je videl, kako lepa nevesta prihaja k njemu, saj jo je opisal kot največjo ribo, ki predstavlja ulov sezone. Za tretjo nerodnost pa je poskrbel med branjem zaobljub. Samantha mu je namreč prebrala zaobljubo, polno globokih misli, on pa ji je namesto zaobljube prebral besedilo Eminemove pesmi Lose Yourself. Kot da to ne bi bilo dovolj, se je Al po koncu obreda spotaknil ob nevestino vlečko.

Samantha je hitro začela ugotavljati, da ima ženin kar nekaj alarmnih lastnosti. To se je potrdilo na večerji po obredu, ko je mati nevesti zaupala kar nekaj pomembnih stvari o svojem sinu. "Ne zna kuhati, oprati perila, prav tako ni dober pri čiščenju doma. Ko se vrne domov po napornem delu, se najraje zamoti z igranjem računalniških igric ali pa se dobi s prijatelji. Morala mu boš tudi pripraviti malico za v službo in servirati večerjo, ko pride domov," je brez zadržkov povedala ženinova mama.

Al je bil vidno osramočen in mami rekel samo: "Tega ne bi smela povedati." Samantha je po teh na novo pridobljenih informacijah rekla samo: "Želela sem moškega, ne fanta. Teh sem imela v svojem življenju dovolj. Prava ljubezen zahteva več kot izklesano postavo." Zakonca sta se nato odpravila na medene tedne, kjer je Al sicer s svojim humorjem začel osvajati srce neveste, a vseeno o intimnosti ni ne duha ne sluha. Bosta zakonca našla skupni jezik? Odgovore prinašajo naslednje epizode šova Poroka na prvi pogled: Avstralija.

