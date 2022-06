Šok za nevesto: Ne privlačiš me, ker si Azijka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko ujamete od ponedeljka do četrtka ob 20.45, ste lahko včeraj spoznali še dva kandidata. Selina Chhaur in Cody Bromley sta si dahnila usodni da in se odpravila na medene tedne, kjer pa ni vse potekalo tako, kot bi moralo…