Po izredno napeti končnici jim je uspelo priti do glavne nagrade #video

V drugi oddaji zabavnega kviza Družinski dvoboj sta se med sabo pomerili družini Lešnjek z glavo družine pevko Sašo Lešnjek in družina Cok z glavo družine igralko Leo Cok. Po zabavnem dvoboju je slavila družina Lešnjek, ki je finalu v boju za glavno nagrado poskrbela tudi za izredno napeto končnico.

Tudi druga oddaja Družinskega dvoboja je poskrbela za veliko preobratov. Najprej je nekaj časa vodila družina Cok, z nekaj sreče in po nekaj modrih taktičnih odločitvah pa je družina Lešnjek prešla v vodstvo in ga zadržala tudi po peti igri. S tem si je priskrbela uvrstitev v veliki finale in možnost potegovati se za 5 tisoč evrov glavne nagrade.

V velikem finalu sta barve družine Lešnjek zastopala Saša Lešnjek in njen mož Alex Volasko. Prva je na pet vprašanj, ki so jih ustvarjalci kviza postavili sto Slovencem odgovarjala Saša. Pri tem je bila zelo uspešna in s štirimi pravilnimi odgovori priborila kar 133 točk. Za osvojitev glavne nagrade morata dva tekmovalca skupaj osvojiti 200 točk.

Videti je bilo, da bo imel Alex lahko nalogo, a je med odgovarjanjem na vprašanja večkrat ponovil isti odgovor kot Saša. In ker to ne šteje, je moral povedati drug odgovor, posledično pa mu je še pred zadnjim vprašanjem zmanjkalo časa. Tako so bili na koncu upoštevani samo trije njegovi odgovori.

Najprej se je zdelo, da bo to premalo, a je s prvima dvema odgovoroma uspel doseči presenetljivo veliko točk in je od zadnjega potreboval samo še 11 točk. Pred razkritjem števila točk pri zadnjem odgovoru je bila v studiu napetost na vrhuncu. Zatem je sledilo olajšanje, saj je z zadnjim odgvorom presegel mejo 200 točk in svoji ekipi pomagal do 5 tisoč evrov nagrade. Več v zgornjem videu.

Nocoj v Družinskem dvoboju

V tretji oddaji Družinskega dvoboja nas čakata dve glasbeni družini. Na eni strani nas bodo zabavali najstniški idoli Dennis, Steffanio in Mark, člani legendarne skupine Game Over, ki se bodo prepustili vodstvu karizmatičnega pevca Sebastiana.

Na drugi strani jim bodo štrene mešali postavni fantje iz Ansambla Galama z rekreativnim bokserjem Miho kot glavo družine, strojnikoma Klemnom in Filipom, ter maskoto benda in kurentom Miho.

Družinski dvoboj z voditeljem Žanom Papičem je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 19.45. Zamujene oddaje najdete tudi na Planeteka.si.

