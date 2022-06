Ženin po prvem seksu razočaran: Imel sem že boljše afere za eno noč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko spremljate avstralsko različico ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija (Married At First Sight Australia). V prvih epizodah smo lahko spremljali, kakoh sta na skupno zakonsko pot stopila Holly Greenstein in Andrew Davis. Ta se je sicer dobro začela, včeraj pa je po prvi skupni intimni noči na medenih tednih sledil preobrat.