Ženin predhodno zapustil medene tedne: Tega ne bom več prenašal!

Na Planetu lahko od ponedeljka do četrtka ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled: Avstralija. V prvi epizodi ste lahko spoznali Selin in Anthonyja, par, pri katerem je sprva dobro kazalo, a se je v četrti epizodi zgodil preobrat. Anthony je namreč predhodno odšel z medenih tednov in Selin pustil samo. Kaj se je zgodilo?

Anthony je na medenih tednih kmalu ugotovil, da ne glede na to, kako se trudi, Selin ne bo porušila zidu okrog svojega srca. V njuno razmerje je vseeno želel priklicati romantiko, zato sta se zakonca odpravila na lončarski tečaj.

Sprva se je zdelo, da se oba zabavata. Selin je prva z glino po obrazu namazala Anthonyja, ko pa ji je ta to potezo nagajivo vrnil, je Selin znorela in mu razjarjeno dejala, da je šel predaleč. "Kako sem besna. Ta lonec bi mu dala na glavo," se je jezila.

Sprva sta se zakonca zabavala, a to ni dolgo trajalo.

Anthony je na samem povedal, da njega glina na glavi prav nič ne moti, ampak očitno to za njegovo nevesto ne velja. Med vožnjo domov je Selin moža vprašala, zakaj je razdražljiv. Pojasnil ji je, da ga moti, da se tako hitro ujezi, in dodal: "Takrat ni prijetno biti zraven tebe." Selin je pojasnila, da je bil razlog za njen izbruh to, da ji je glino namazal tudi po očeh in ustih, njen odziv pa se ji je zdel povsem ustrezen. Menila je, da je zelo občutljiv.

Anthony je Selin nato dejal: "Sprosti se malo, prekleto, in uživaj." Za tem je odvihral iz avta. Naslednji dan sta zakonca želela preživeti noč pod zvezdami in takrat se je ženin svoji nevesti poskusil opravičiti, ona pa mu je odvrnila: "Mislim, da ne znaš predelati svojih čustev. Trenutno med nama ne čutim iskric, zdi pa se mi, da ob sebi nimam nekoga, ki bi me lahko zaščitil. Ne rečem, da nisi moški, ampak težko je. Zdi se mi, da potrebuješ veliko pozornosti, da si občutljiv in ranljiv."

Tudi romantične noči pod zvezdami zakonca nista mogla uspešno izpeljati.

Anthony je odvihral nazaj v hišo, naslednje jutro pa Selin obtožil, da pred kamero igra. Razkril je, da se mu ob ugasnjenih kamerah nenehno posmehuje in ga žali. "Trudil sem se biti dobra oseba, poskušal sem jo razumeti in trudil sem se. A tega preprosto ne bom več prenašal," je dodal, nato pa predhodno odšel z medenih tednov.

Napetosti v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija se vrstijo ena za drugo. Le kaj lahko pričakujemo v današnji epizodi, ki se bo na Planetu začela ob 21.00? Pestro bo, ne zamudite!

