Mama razkrila, zakaj si je Žan Papič v otroštvu želel grdo dekle #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko ujamete vsako soboto ob 18.20, sta nam starša voditelja priljubljene oddaje Družinski dvoboj – Žana Papiča –razkrila, da je bil kot otrok kar malo piker. Svojo družino je vedno znal nasmejati. Zakaj si je Žan želel grde punce in kakšno prestižno nagrado so mu dali na podelitvi maturitetnih spričeval? Vse to in še več izveste v nadaljevanju.

Žan Papič je voditelj oddaje Družinski dvoboj, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 19.45. Njegova starša sta razkrila, da je šale pokal že kot otrok, med drugim pa se je takrat tudi oblačil v bratove obleke in rad nastopal.

"Enkrat so ga dekleta naličila in je bil ves srečen," je razkrila mama Vera. Starša sta povedala, da je stvari jemal tudi zelo resno. Enkrat mu je natakarica namreč pozabila dodati smetano na kakav, direktno pa ji je povedal, da se mu zdi to velika napaka za natakarico.

Žanu pa so se pri desetih letih porajale tudi globoke misli, kar je Vera pojasnila: "Enkrat sva se med vožnjo v avtu pogovarjala in rekel mi je, da bi, ko bo velik, raje videl, da ima dekle, ki bi bila grša in bi ga imela res rada, kot pa da bi bila lepa in ga ne bi marala." Mama je razkrila, da je takrat Žan dejal tudi, da bo imel kar tri otroke, da se bo ohranil priimek in pa da je med njunim pogovorom tudi sam ugotovil, da vstopa v obdobje pubertete.

Oče Milan je nato dodal, da je bil Žan že pred puberteto zelo samosvoj in samostojen. "Bom šam," je po maminih besedah govoril neprestano, dovolil pa ji ni niti tega, da bi ga počesala. Ne glede na to pa je že kot otrok osvajal srca vseh, ki so mu stopili na pot, enkrat pa je zato osvojil celo nagrado. Mama Vera in oče Milan sta pojasnila, da je po koncu srednje šole Žan s strani ravnatelja prejel nagrado za ustvarjanje najboljšega vzdušja v šoli. Oba sta priznala, da sta bila takrat zelo ponosna.

Žan Papič pa je bil tudi obetaven nogometaš in njegov cilj je bil v nekem obdobju tudi, da bi postal drugi Ronaldo. Naposled ga je bolj prevzela kultura in uresničitev teh sanj je Žan opustil. "Jaz sem vesela zanj, saj je njegovo delo poplačano, zame pa ostaja moj Žanko Banko," je v zaključku iskreno dejala mama Vera.

To pa ni edini vzdevek, ki ga ima Žan Papič. Priljubljeni voditelj je z oddajo Družinski dvoboj že prejel najnovejšega – Flamingo.

