Komika Gašper Bergant in Žan Papič postavljena pred izziv. Gremo na dvokilometrsko pot peš, s kolesom ali avtomobilom?

Že tretje leto zapored je pod okriljem IPoP – Inštituta za politike prostora v teku kampanja Manj kot dva , ki poteka pod sloganom Za manj kot dva je avto doma. V ospredje postavlja dve vprašanji, in sicer kaj vse imamo v vsakdanjem življenju na dosegu dveh kilometrov in ali moramo to pot res opraviti z avtom .

"Slovenci imamo vrhunske športne kolesarje, ki zlahka premagujejo dolge večstokilometrske poti, ob tem pa sodijo v sam svetovni vrh. Žal pa se po statistikah težko pohvalimo z vsakdanjim kolesarjenjem, npr. na delo ali po opravkih, saj podatki kažejo, da več kot 50 odstotkov poti, ki so krajše od dveh kilometrov, opravimo z avtomobilom," so povedali na IPoP in izpostavili, da so za velike spremembe pomembni majhni koraki v vsakdanjem življenju.

Kdo je bil hitrejši na dvokilometrski poti, Gašper z avtomobilom ali Žan s kolesom?

Kampanja Manj kot dva, ki ozavešča prebivalce Slovenije o negativnih posledicah pretirane rabe avtomobila za kratke vsakdanje poti in spodbuja spremembe potovalnih navad, je tokrat komika Gašperja Berganta in Žana Papiča postavila pred izziv. S produkcijo Warehouse je nastal zabaven posnetek, ki na humoren način razkriva razdaljo dveh kilometrov v različnih merskih enotah. Kdo od njiju bo prvi prispel na cilj? Kolesar ali voznik avtomobila? In ali nam hoja res zbistri misli?

Oglejte si v posnetku:





Odslej naj bo za manj kot dva avto doma!

Na naše odločitve o izbiri prevoznega sredstva vplivajo številni razlogi. Mnogi se odločajo za prevoz z avtomobilom, ker so prepričani, da je to najhitreje in najbolj praktično. A izkušnje kažejo, da na krajše razdalje avtomobil ni vedno najboljša izbira. "Nekateri posamezniki ne morejo na pot brez avtomobila zaradi različnih življenjskih situacij oziroma jim to onemogoča geografska lega. Vsekakor pa si želimo, da tisti, ki lahko, za opravljanje kratkih poti avto pustijo doma," je ob kampanji povedala Nela Halilović z IPoP – Inštituta za politike prostora.

Ko krajše razdalje opravimo aktivno – peš, s kolesom, skirojem ali rolko – na enostaven način poskrbimo tudi za več gibanja, koristno prispevamo k našemu zdravju, zmanjšamo stroške in povečamo osebno zadovoljstvo. Ob menjavi avtomobila za druge načine prevoza na krajših razdaljah pomembno vplivamo na znižanje izpustov in manj gneče na cestah, posledično pa tudi na varnost vseh udeležencev v prometu.

Več o kampanji Manj kot dva najdete na https://ipop.si/manj-kot-dva/

