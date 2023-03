Ups! Na stranišču mu je povedala, da ima drugega. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko vsak četrtek ob 20. uri spremljate komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled. Tokat bo oddajo vodila Tanja Kocman, v goste prihajata novinar Tomaž Mihelič in komik Žan Papič. Ne zamudite.

Nocoj ob 20. uri v komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled prihajata gosta, ki sta brez dlake na jeziku. Vedno zabavna Tomaž Mihelič in Žan Papič nam bosta zaupala, kakšne so njune osvajalske tehnike, zakaj se Žan dostikrat počuti kot "debil" in kaj menita o varanju.

"Jaz sem še večji 'debil', samo da se mene ne snema," pravi komik Žan Papič. Ker se gosta zelo dobro poznata, sta nam zaupala tudi anekdoto, kako je bilo, ko se je komik znašel v precej kočljivem položaju. A kot pravi, je on zadrege vajen, drugi pa niso.

Žan nam je opisal, da se mu je že zgodilo, da je osvajal dekle, ne vedoč, da ima ta že partnerja. Tu je Tomaž hudomušno vskočil in dodal iskreno: "Ja, na stranišču mu je povedala, da ima drugega."

V tokratni oddaji bodo namreč komentatorji analizirali Žanovo spogledovanje z Mašo in ugotavljali, ali ugaša ljubezen med Damirjem in Anito ter kaj povezuje Tino in Blaža.

Na Planetu lahko vsak četrtek ob 20. uri spremljate komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled. Tokat bo oddajo vodila Tanja Kocman, v goste prihajata novinar Tomaž Mihelič in komik Žan Papič. Ne zamudite.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.