Žan iskreno: Tudi jaz želim od ženske prejeti nekaj topline #video

"Kje sem vaju zmotil," je sprva zanimalo Žana, ženina pa sta hitro pojasnila, da sta se pogovarjala o tem, kako zakon med Blažem in Tino potisniti na naslednjo točko. "Še meni svetuj, prosim," je nato Roku dejal Žan. Rok pa mu je takoj odvrnil, da je njegovo obnašanje na današnji večerji nesprejemljivo. S tem se je strinjal tudi Blaž, oba sta mu svetovala, naj raje pokaže to, kar je.

"Na zadnji večerji sem to storil in bil obtožen, da sem dvorni norček," je dejal Žan, nato pa pojasnil, da je pri Meri dobil občutek, da mora postati bolj zadržan in da se mora spremeniti. To je pri njem opazil tudi Rok, Žan pa mu je priznal: "Izgubil sem interes in obnašam se čisto drugače." Roka je zanimalo, zakaj je tako, Žan pa je pojasnil:

"Ona je izrazila to željo. Dam ji svoj čas in se držim na distanci pa tudi to očitno ni v redu." Rok ga je ob tem opomnil, da naj bo raje to, kar je v resnici, kot pa da se nekomu prilagaja. Na samem pa je Žan priznal: "Rok ne pozna cele najine zgodbe z Meri, zato tudi njegovega nasveta ne morem v celoti upoštevati."

Žan pa je nato priznal, da si je samo želel, da bi Meri v njem videla, da je prijazen in pozoren. Rok ga je opomnil, da tega ne sme igrati, Žan pa se je branil: "Jaz ne igram. Meni se zdi to normalno. Meri pa so se te stvari, ki se meni zdijo normalne, zdele pretirane."

Rok ga je ponovno opomnil, da se danes ni obnašal kot gentleman, Žan pa mu je to pojasnil: "Deset dni sem poskušal biti. Danes pa ne vem … Mogoče njej ustreza, da so moški nesramni, ne vem …" Nesrečni ženin pa je nato izdal še:

"Ta ženska ne da meni v zameno ničesar. Živimo v letu 2022 in vsi bi radi neko enakopravnost. Jaz bi rad nekaj od ženske dobil v zameno. Rad bi prejel nekaj topline in občutkov."

