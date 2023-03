Aleš se vrača v šov! #video

"Danes sva se dobila zato, da se pogovoriva o preteklih dogodkih in o tem, kaj še lahko storimo zate," je dejal strokovnjak Timotej Strnad. Sprva pa ga je zanimalo, kako se Aleš počuti po vseh preteklih dogodkih. "Brez dvoma sem zelo razočaran, ampak gremo naprej. Pred menoj je nova pot in pripravljen sem na nove izzive in nad iskanjem ljubezni še nisem obupal," mu je odvrnil.

Timoteja je nato zanimalo, kaj pričakuje od prihodnje partnerke, Aleš pa je razkril: "Želim si, da je komunikativna in da se dopolnjujeva na vseh področjih." Timotej je z zadovoljnim izrazom Alešu povedal, da ga lahko spoznajo s takšno osebo, saj je bil eden od redkih prijavljenih na eksperiment, ki se je ujemal z večjim številom kandidatov.

"Bi bil pripravljen nadaljevati v eksperimentu, če ti predstavimo tvojo osebo?" je nato zanimalo Timoteja. "Jaz sem popolnoma pripravljen. Predal se bom temu eksperimentu in pokazal svojo ranljivost, tako kot sem jo prvič. Sem zelo komunikativen, čustven, temperamenten, ljubeč in odprt fant. To bo dekle od mene zagotovo dobilo, dal pa jim bom tudi svoj prostor, v katerem se bo lahko sprostila in povedala svoje mnenje, ker tudi njeno mnenje veliko šteje," je odvrnil Aleš.

Na samem je priznal, da je zelo hvaležen, da bo dobil novo priložnost, prav tako pa je bil z njegovim odzivom zadovoljen Timotej. "Zahvaljujem se ti, ker se nisi predal v iskanju ljubezni," je še dodal strokovnjak.

