Vsi so planili v smeh, ko je Tina izrekla to … #video

Na Planetu si lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri ogledate šov Poroka na prvi pogled: Slovenija. Zakonci so se tokrat udeležili prve skupne ceremonije, na kateri so se odločili, ali bodo ostali poročeni ali ne. Za največ smeha je tokrat s svojo izjavo poskrbela Tina.

Na začetku pogovora so strokovnjaki Tino in Blaža povprašali, kašni so bili njuni vtisi na poroki. Tina je priznala, da jo je bilo tako strah, da ženinu sploh ni namenjala pozornosti med sprehodom do oltarja in po prihodu pred oltar, ker je bila zelo živčna. "Sploh si ga nisem ogledala," je dodala in s tem nasmejala vse druge kandidate. Blaž se je sicer z njenim mnenjem povsem strinjal, dodal pa: "Iskrice ni bilo."

Strokovnjak Timotej Strnad ju je nato opomnil, da to ni pogoj za uspešnost odnosa, saj se tovrstna naklonjenost in povezanost lahko izoblikujeta tudi kasneje, ko se dodobra spoznata. Naposled pa ga je zanimalo, kako trenutno gledata na svoj odnos.

"Trenutno sva prijatelja," je odvrnila Tina, Blaž pa je dejal: "Nekako shajava skupaj. Včasih malo boljše, včasih slabše … Še najbolje se ujameva, ko sva pod vplivom adrenalina." S tem se je navezal na njun zmenek na medenih tednih, ko sta med izletom v adrenalinski park delovala daleč najbolj srečna in mogoče celo zaljubljena do zdaj.

Nato pa je v pogovor vskočila Alja Fabjan, ki jo zanimalo, ali sta Tina in Blaž pripravljena iz cone udobja preskočiti tudi v cono zaljubljenosti. "Pa ja! Saj moraš biti najprej prijatelj, preden postaneš zaljubljen," je odvrnila Tina.

Strokovnjakinjo Barbaro Sarić pa je zanimalo, ali poleg adrenalina obstaja še kakšna skupna točka, ki zakonca povezuje. Odgovoril ji je Blaž: "Definitivno je mogoče najti še kakšno. V enem tednu, ki je za nami, lahko človeka samo površinsko spoznaš, zato je tudi meni lažje sprejeti, da sva z neko osebo samo prijatelja. Za zdaj sva tudi midva to in jaz se ob tem počutim dobro. Za zdaj."

Timoteja Strnada pa je nato zanimalo, ali imata zakonca kakšno aktivnosti, pri kateri bi se lahko bolje spoznala. Tina in Blaž sta se sprva hihitaje spogledala, nato pa je Tina dejala: "Skupaj želiva doživeti skok s padalom."

S tem sta sicer že izdala, da imata oba skupne cilje za prihodnost, ampak Timotej Strnad ju je na koncu vseeno povprašal, kakšna je njuna odločitev … Oba zakonca sta nato razkrila, da nameravata del eksperimenta ostati še vsaj en teden!

Šov Poroka na prvi pogled: Slovenija lahko na Planetu spremljate od ponedeljek do srede ob 21. uri! Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

