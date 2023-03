Aleš priznal: V šovu sem večkrat jokal #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se pari udeležili prve skupne ceremonije, na kateri bodo razkrili, ali bodo ostali poročeni ali ne. Aleš pa je pred samim dogodkom razkril, kakšna občutja ga preplavljajo.

"Veliko razmišljam o zvezi z Jasmino. Poskušal sem se zbližati z njo. Bila sva tudi intimna, v naslednjih nekaj dneh pa je vse skupaj postalo mučno za oba, ker se morata partnerja tudi privlačiti. Tudi ona mene ni privlačila na začetku, ampak sem si vseeno dejal, da se bo mogoče kaj razvilo iz tega. Nikoli si nisem mislil, da bom kdaj v tako težkem položaju, ampak mislim si, da sem se dobro odzval," je svoje misli pred prvo skupno ceremonijo strnil Aleš.

Na videz deluje zelo močan moški in tudi sam je priznal, da zelo težko joka. Vseeno pa je iskreno dejal: "V tem eksperimentu pa se mi je to zgodilo ne enkrat, ampak dvakrat. Tega ne obžalujem, ker je bolje, da dam vse iz sebe, kakor pa, da to zadržujem."

Aleš zatrjuje, da je kljub težki preizkušnji z Jasmino ugotovil, da si še vedno želi spoznati osebo, ki bi ji lahko pokazal svoj pravi jaz.

