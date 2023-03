"Jaz še zdaj nisem za resne zveze," pravi Jasmina #video

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled. V njem so se pari udeležili prve skupne večerje, na kateri je Jasmina razkrila, da še danes ni za resne zveze.

Jasmina je pare na prvi skupni večerji povprašala tudi o tem, ali so bili že kdaj poročeni. Nihče ji ni odgovoril pritrdilno, zato jo je zanimalo, ali so bili vsaj že v resnih zvezah. Na to ji je pritrdilno odgovoril samo Žan, Jasmina pa je skomignila z rameni in dejala: "Eni prej, eni pozneje."

Meri se je zahihitala, Jasmina pa ji je rekla: "Jaz pri 25 še pomislila nisem na resno zvezo. Ni se mi ljubilo ukvarjati s tem. Še zdaj se mi ne ljubi. Jaz še zdaj nisem za resne zveze. Jaz sem za odprto zvezo. Sploh ne razumem, kaj je to resna zveza. Da mi nekdo teži?"

Pri tem se ni ustavila, saj je dodala: "Enostavno nisem človek za resne zveze. Sama s seboj imam namreč toliko dela, da težko nekoga vklopim zraven. Jaz delam tisto, kar hočem, takrat, ko hočem. Otroke je v to lahko vklopiti."

Žana je zanimalo, ali moža pa ni, Jasmina pa mu je odgovorila: "Kaj pa jaz vem. Bivši je bil tak. Zdaj se mi vse zdi težje, ker sem bila toliko časa sama."

Na samem je Jasmina pojasnila, da na področju ljubezni še ni vrgla puške v koruzo: "Mislim, da sem bila v to prisiljena. Vsak, ki se mu približam, namreč v meni najde samo napake in prav nič dobrega. Za to pa jaz nisem kriva."

