"Ta nevesta ni diva, prej njiva," pravi Tomaž Mihelič #video

Na Planetu lahko vsak četrtek ob 20. uri spremljate komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled, v katerem se je tokrat Špeli Grošelj, Mihi Hercogu in Tanji Kocman pridružil tudi Tomaž Mihelič. V oddaji so skupaj pod drobnogled vzeli tudi eno od nevest v šovu, pri kateri niso našli najbolj pozitivnih lastnosti.

Špela Grošelj je vse goste povprašala, če lahko povedo še svoje mnenje o Maši, ki se je v šovu Poroka na prvi pogled poročila z Matevžem. Prvi se je oglasil Tomaž Mihelič: "Ona je ena taka … " Sprva ni našel besede, zato mu je na pomoč priskočil Miha Hercog, ki ga je zanimalo, če misli, da je diva. Tomaž mu je zgroženo odvrnil: "Kakšna diva, prej njiva."

S tem je osupnil in nasmejal vse v studiu, nato pa pojasnil: "Mislim, da je to ženska, ki hrepeni po pozornosti in ki se je tudi na ta eksperiment prijavila izključno zaradi števila všečkov in sledilcev." Špela je bila malce začudena, je pa priznala, da ve, da je Maša sodelovala v kar nekaj drugih resničnostih šovih. Za mnenje je nato prosila še Miha in Tanjo.

"Jaz sem jo sicer prvič videl, ampak mislim, da je zelo malenkostna ženska, ki jo vse moti," je odvrnil Miha, hitro pa ga je dopolnil Tomaž: "Mislim, da ona sama sebe najbolj moti, ampak takšni ljudje tega ne opazijo, zato to projicirajo na druge." Miha je nato delil še eno svojo opazko: "Mislim, da ona igra vlogo sebe."

Špela je bila sicer nekoliko skeptična glede tega, ampak tako Tomaž kot Miha sta ji zatrdila, da je to povsem res, ker ima toliko izkušenj z nastopanjem pred kamero, da ji je to že prešlo v kri. "Mislim, da nima iskrenih namenov, saj pred kamero ni prišla iskat prave ljubezni," je še dodal Tomaž. Tanja in Miha sta se strinjala, Miha pa je dodal: "Mislim, da je njen namen, da še drugim pokaže, da je na voljo."

Špela pa je Mašo branila, saj je poudarila, da sama nima že prej ustvarjenega vtisa o njej in da se ji zato zdi simpatična in zgovorna ter da oddaja mehko energijo. Tomaž jo je začudeno pogledal, saj je po njegovih besedah Mašina energija ostra, dodal pa še rusko prispodobo: "Ona je kot babuška. Polna sama sebe."

Komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled lahko Planetu spremljate vsak četrtek ob 20. uri! Vsakič ji sledi še satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem s pričetkom ob 21. uri. Pred tem si lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri ogledate tudi epizodo šova Poroka na prvi pogled.

Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si. Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.