Sean Connery je imel afero s to soigralko

Že leta 1962 je Dr. No začel pisati filmsko zgodovino. Takrat so sicer mislili, da gre za še en film o vohunih, ampak ko so občinstvu prikazali Flemingovega džentelmenskega vohuna Jamesa Bonda, so hitro uvideli, da gre za vse prej kot to. Sean Connery je namreč iz prvega filma o Jamesu Bondu ustvaril kinematografsko ikono in tako sprožil nastanek filmske serije, ki še 61 let pozneje kroji filmsko sceno.

Čeprav Ian Fleming, avtor knjig o Jamesu Bondu, ni bil navdušen nad filmom Dr. No, ko ga je prvič videl, še vedno pri oboževalcih velja za enega najboljših delov. V nadaljevanju vam razkrivamo nekaj zanimivosti, ki vam bodo pojasnile, zakaj je še danes tako.

Ian Fleming sprva ni bil zadovoljen z izbiro glavnega igralca.

Za prvi film so za glavnega igralca izbrali Seana Conneryja, Ian Fleming pa s tem ni bil zadovoljen, saj po njegovih besedah Sean Connery ni ustrezal opisu lika. James Bond je namreč Anglež, Sean pa Škot. Bond je bil vzgojen v višjem družbenem razredu, medtem ko je Sean odraščal v delavskem razredu. Ne glede na te razlike pa je bil Ian nad Seanovo uprizoritvijo lika po ogledu zelo navdušen, zato je Jamesu Bondu v knjigi V službi njenega veličanstva (On Her Mayesty’s Secret Service) celo dodal škotske korenine.

Sean Connery Foto: promocijsko gradivo Znana predstavitev "Bond, James Bond" je bila posledica čiste improvizacije.

Scenarij sprva Jamesu Bondu ni nikoli narekoval, da mora izreči danes že svetovno znano predstavitev: "Bond, James Bond." Ta vrstica je bila v originalu zapisana kot: "Jaz sem James Bond." A to se je Seanu Conneryju zdelo premalo izrazito, zato se je raje predstavil na način, ki ga danes dobro pozna celotno občinstvo te priljubljene filmske serije. Pri prvih nekaj posnetkih predstavitev sicer ni dosegla svojega učinka, ko so jo posneli tako, da se je Sean vmes ustavil in prižgal cigareto, pa so začeli pisati zgodovino.

Film bi moral vsebovati veliko več golote.

Že v uvodnem prizoru, v katerem lahko vidite Honey Rider (Ursula Andress), bi se igralka v skladu s knjigo morala pojaviti gola. Ustvarjalci filma so sicer želeli ostati zvesti zgodbi, a jim je cenzura preprečila, da bi to uresničili. Cenzura je tudi glavni razlog za to, da James Bond Sylvie Trench ne najde gole med igranjem golfa v svojem stanovanju.

Bele kopalke, v katerih se pojavi ena od igralk, so prodali za 39.710 evrov.

Po izidu filma Dr. No so cene bikini kopalk poskočile v nebo, za kar je bil kriv prizor, v katerem igralka Ursula Andress pride iz morja na kopno. Bikini, ki ga je nosila, so leta 2001 prodali za 39.710 evrov, cena z vsemi davki in drugimi stroški pa je takrat znašala kar 46.520 evrov.

Sean Connery in Ursula Andress Foto: promocijsko gradivo Sean Connery je imel afero z eno od igralk v tem filmu.

Prvo Bondovo dekle je v filmu Dr. No igrala Ursula Andress. Producent Albert R. Broccoli je videl njeno fotografijo s tekmovanja za mis mokre majčke, predvsem pa ga je prepričalo to, da je bila pripravljena sprejeti zelo nizko plačilo. Nad njegovo izbiro je bil očitno navdušen Sean Connery, s katerim je imela soigralka Ursula Andress tudi kratko afero, dokler ni Conneryjeva žena zanosila. Sean je vseeno kasneje postal boter Ursulinemu sinu Dimitriju Hamlinu.

Film Dr. No si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 22. uri. Pred tem si lahko premierno ogledate še romantično vojno dramo Izjema (The Exception), ki se bo začela ob 19.45. Več vsebin si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.