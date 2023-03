Damir šokiran: Jasmini se je odpeljalo #video

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled. V njem je Jasmina pokazala svoj pravi obraz, kar pa ni šokiralo samo ubogega Aleša, ampak tudi Damirja in Anito. Vsi trije niso mogli verjeti prizoru, ki se je odvijal pred njihovimi očmi.

Zaljubljena Jasmina, ki se je do nedavnega še veselo stiskala s svojim možem, je povsem nepričakovano pokazala svoj pravi obraz. Na medenih tednih je namreč kot strela z jasnega začela zmerjati Aleša, njunim prepirom pa sta bila priča tudi Damir in Anita, ki sta si z njima delila vilo.

Damir je pristopil do Aleša in ga vprašal, kaj je z Jasmino narobe. "Ne vem, res ne. Katastrofa. Obtožila mi je, da sem ji rekel, da je ku***in da naj gre ven iz stanovanja," mu je odvrnil Aleš. "Pa kdaj? V katerem svetu pa živi ona?!" je bil zmeden Damir. Aleš je le skomignil z rameni, nato pa mu je dejal, da se Jasmina nekaj trese.

"Saj vidiš, da samo pije in kadi. Že pet dni ni dala vase niti enega grižljaja hrane. Zanjo mi ni vseeno," je še dodal, Damir pa mu je odvrnil, da je vse to opazil tudi sam.

Prepir se je iz hiše preselil na dvorišče, Aleš pa je Jasmini dejal: "Ti potrebuješ zdravnika, res. Moraš jesti no, ker to ni dobro za tvoje zdravje." Jasmina ga je ignorirala in samo nadaljevala kajenje cigarete. "Saj še kaditi ni moreš, ker se ti tako tresejo roke," je zaskrbljeno dejal, Jasmina pa si je nadela slušalke in pred njim nemo plesala.

Na pomoč mu je priskočila Anita, ki se je poskusila z Jasmino pogovoriti, ona pa ji je vsa razdražena odvrnila: "Prosim, ne še ti. Če mislite tako nizko pasti, dajte …" Anita je bila vsa začudena nad njenim obnašanjem, prišepnila pa ji je: "Dejansko ti želim samo pomagati." Jasmina ji je zatrdila, da to ve, ampak da nima časa za te bedarije. "On ne bo nič boljši, če ga bom poljubljala in ga oralno zadovoljevala," je še dodala.

Moški del ekipe je dogajanje spremljal od daleč. "Tudi če se je končalo, naj se na normalen način. Vsak naj gre svojo pot in to je to. Saj nismo vsi za skupaj," je Aleš dejal Damirju, ki je prepričan, da je ta zgodba končana. "Po moje se ji je zmešalo," je še dodal.

Aleš pa je nato razkril še eno Jasminino izjavo: "Veš, kaj mi je rekla? Da če ne bova intimna šestkrat na dan, da to ni nič in da jo bom, ko bova prišla v Ljubljani, samo pretepal. Po tem, ko se je prvi dan skregala z Anito, pa je rekla, naj gremo mi trije svingat v troje."

Šov Poroka na prvi pogled: Slovenija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri! Nocoj pa si boste lahko ob 20. uri ogledali še komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled, ki ji bo ob 21. uri sledila še satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem!

Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si. Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.