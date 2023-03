Voditelja Klemna Bučana na snemanju oddaje zasačili v ... #video

A ker je med snemanji tudi naporno, je ura včasih najhujši sovražnik. Ko se vsem mudi, se tako Klemen kot ekipa potrudijo, da je odmor kakovosten in sproščujoč. In kako drugače bi to dosegel, kot da se obleče v mehko, jutranjo haljo, ki ti daje občutek, kot da si doma? Zato nas je, ko smo med snemanjem oddaje pokukali v njegovo garderobo, presenetil in pričakal napol nag.

Voditelj se po celodnevnih snemanjih najraje odpravi še na fitnes. Pravi, da si tako zbistri misli in dobi moč za naslednji dan. A motivacije mu ne manjka, v tej vlogi preprosto uživa. Zdi se mu, da mu je vloga pisana na kožo, saj je to še vedno resna igra, kot posodobljena različica legendarne oddaje pa tudi moderna in humorna. Sam ne znam preklopit iz resnega v zabavnega in nazaj, pravi Klemen.

Odlično se je znašel že v oddaji Leta štejejo, kjer nas je pri ugibanju let prav tako nasmejal s humornimi vložki, nič drugače pa ni pri Kolesu sreče. Če ste zamudili Klemnovo branje z ustnic, njegovo petje in njegove šale, le preklopite na Planet in se zabavajte v njegovi družbi.

Kolo sreče lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Nocoj bo kolo zavrtela tudi pevka Alenka Husič iz lgendarne skupine Bepop.

