Ste vedeli, da sta voditeljica in igralka odvrgli oblačila za znano moško revijo? #video

"Imata eno skupno lastnost. Nekaj časa sta bili sodelavki. Vsaj v določenem trenutku. Delali sta za istega naročnika, bi se lahko temu reklo," je pogovor o tej temi nekoliko previdno začel voditelj Klemen Bučan.

"Poglej, zelo lepe ženske doleti ta čast," se je v pogovor vključila sovoditeljica Nataša Naneva, medtem ko se Tini Gorenjak ni niti sanjalo, o čem govorita. Šele ko je Klemen dodal, da je bila Tina sploh prva Slovenka na naslovnici te nekdaj zelo priljubljene moške revije, ji je postalo jasno, o čem govorita. Tako Tina kot nekaj let kasneje Nataša sta namreč za omenjeno revijo pred fotografski objektiv stopili v Evinem kostumu.

In ker se obe še vedno lahko pohvalita z izjemno lepoto in zavidljivo postavo, je Klemna zanimalo, kaj je njuna skrivnost. Tina je povedala, da prisega na zmernost v življenju, veliko zaslug pa pripisuje tudi vsakodnevni meditaciji, ki jo izvaja že deset let. Na meditacijo prisega tudi sovoditeljica kviza Kolo sreče Nataša Naneva in kaže, da resnično deluje. Več v zgornjem videu.

