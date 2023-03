Anita ni zadovoljna: Medeni tedni so stresni #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, večina zakoncev že uživa na medenih tednih, izjema pa je Anita, ki priznava, da so njeni medeni tedni precej stresni.

Anita je priznala: "Medeni tedni so stresni. Kot prvo zaradi tega, ker izredno slabo spim, kot drugo pa vselitev dodatnega para in takšne ali drugačne izjave Damirja." To je povedala tudi svojemu možu, ki pa mu ni bilo povsem jasno, kam pes taco moli.

"Zanimivo je osebo spoznati in biti z njo kar na medenih tednih ter z njo preživljati 24 ur na dan. Definitivno so plusi in minusi, ampak to je del spoznavanja," je na samem dejal Damir, Anita pa je končno razkrila, kaj jo je zmotilo:

"Kako bi bilo njemu, če bi jaz pristopila do moškega in mu rekla medvedek? Po mojem mnenju mu ne bi bilo všeč." To je nato povedala tudi možu, ki ji je zatrdil, da razume, kaj mu želi povedati, ona pa o tem ni bila povsem prepričana: "Ne vem, ali razumeš. Glede teh svojih izrazov boš moral biti precej bolj pazljiv." Damir se ji je zasmejal in dejal: "Da, draga." Na samem je povedal:

"Vem, da je moj način govora in komunikacije takšen, kakršnega Anita ni vajena, ampak jaz sem sproščen in izrečem vse, kar mi pade na pamet. Sicer ne s slabim namenom, ampak pogosto ne premislim, kar povem."

