Jasmina si želi biti ob pogledu na moškega mokra do kolen #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, je Jasmina za svojega moža pripravila prav posebno igro vlog. Alešu to ni šlo najbolje od rok, Jasmina pa mu je na koncu nazorno utemeljila, zakaj so zanjo tovrstne aktivnosti v razmerju ključne.

Na medenih tednih je Aleš ugotovil, da je Jasmina zelo strastna ženska. "To mi zelo ugaja, tako da s tem nimam nobenih problemov," je še dodal. Nato ga je Jasmina presenetila z igro vlog, v kateri on ni bil preveč domač, Jasmina pa je izdala: "Meni je v zvezi zelo pomembno, da se igrava in se zabavava, da nama ne postane dolgčas ter da se tako povezujeva."

Tako je na medenih tednih prevzela vlogo natakarice, kaj hitro pa je ugotovila, da se Aleš ne zna najbolje vživeti v njen skeč. "Mislim, da je to zanj nekaj novega in da mogoče česa takega še ni doživel. Sicer ga tega nisem vprašala, ampak res se ni znal vživeti v vlogo," je na samem potarnala novopečena nevesta.

Po koncu igre vlog pa je Jasmina pojasnila, da se na tak način sprošča in izživlja spolnost. "Če nekdo reče, da ne mara seksa, mora biti z njim nekaj zelo narobe," je sprva razkrila Jasmina, nato pa dodala: "V postelji potrebujem strast in pokanje ter da sem, ko moškega zagledam, mokra do kolen. Priznam pa, da z leti to postaja težje. Bom že našla recept."

