Skrivnost je razkrita: med rjuhe je skočil še en par #video

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled, v katerem se iz epizode v epizodo stopnjuje medsebojna naklonjenost Damirja in Anite. To še dodatno potrjuje njuno zadnje razkritje o njunem zakonu.

Damir in Anita navkljub ženini prvotni zaskrbljenosti o tem, da njen novi mož ne ustreza njenim vizualnim merilom, iz dneva v dan gradita vse bolj močen odnos. Damir se je tako na medenih tednih odločil, da za svojo ženo pripravi prav poseben romantičen zmenek, katerega vzdušje so začinile sveče, vrtnice, ostrige in obrok, ki ga je za svojo partnerico pripravil sam.

"Ostrige sem kupil zato, ker so mi v ribarnici rekli, da so naravni afrodiziak," je dejal Damir. Na žalost pa ostrige pri njima niso dosegle želenega učinka. Oba sta jih sicer jedla prvič, a so jima bile, milo rečeno, neprijetnega okusa. "Ne potrebujem nobenih ostrig, saj sem naravni afrodiziak," je nato v smehu priznal Damir.

Na srečo pa je imel mož pripravljen tudi drugi hod, ki je rešil celotno situacijo. Spekel je namreč ribo in kot prilogo ponudil blitvo s krompirjem, za kar je vedel, da njegova žena obožuje. Tudi Anita ni mogla skrivati svojega navdušenja: "To, kar pa je Damir danes storil s to večerjo … S tem si je pri meni pridobil še dodatnih 100 točk," je priznala.

Damirju se je nato zahvalila za večerjo, nagajivo pa mu je predlagala, da gresta malce na toplo. Producenti so ju povprašali, kaj nameravata početi, in med tem, ko je Damir rekel, da na to vprašanje pred kamero ne bo odgovoril, se je Anita le nasmehnila in odgovorila: "Bo fino, kar pomeni, da sva že bila intimna, ja."

