"Z Jasmino je nekaj narobe," je prepričan Damir

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled. V njem so se pari udeležili prve skupne večerje, na kateri pa je Anita želela Jasmino povprašati o nečem zelo pomembnem. Na podlagi Jasmininega takratnega in preteklega obnašanja pa je Damir priznal, kaj si misli o njej.