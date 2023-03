Ko pri družini Bučan pozvoni policija #video

Najlepše darilo si ponavadi kupi kar sam, pravi voditelj. Za rojstni dan se rad obdari s telefonom ali uro. Še vedno pa ga nekako zna presenetiti njegova zaročenka Lejla, ona ima res žilico za to, prizna. Sreče ne povezuje z materialnimi stvarmi, kar je dokazal tudi pri mogoče že stereotipnem odgovoru na vprašanje, kdaj je bil najbolj srečen. Vsak dan, ko gre v vrtec po sina, je odgovoril.

"Ko on priteče do mene in skoči name. Jaz ne vem, ali je on toliko vesel, ker sem ga rešil vrtca, ampak to je trenutek, ko je on res srečen in jaz sem takrat vedno najbolj srečen. Vsak dan znova."

Nataša Naneva in Klemen Bučan Foto: Planet TV

Sinček Kasper mu je že ob rojstvu obrnil svet na glavo, zato si je temu primerno dal vtetovirati napis na roko. Tako je vsaj v mislih Kasper vedno z njim. In kot vsak štiriletnik odvečno energijo pokaže na vsakem koraku, kar vpliva tudi na očeta. Nič drugače ni bilo pri Klemnu. Ko je bil v najstniških letih, je veliko sivih las povzročal svojim staršem, zato pravi, da teh let ne bi ponovil nikoli več. Da, tudi policija je kdaj potrkala na njihova vrata, saj voditelj pravi, da je bil pravi skejter in vse, kar pride s tem zraven. "Taki časi so bili, malo smo ga srali."

Ko je bil še mlajši, pa je prisegal na precej drugačno zabavo. Igro, ki še danes navdušuje svet, tako staro kot mlado. Vsak dan je lahko po več ur ustvarjal z legokockami. Bil je že pravi mali izumitelj, saj ni imel vseh legokock v različnih izvedbah, kot jih imajo otroci danes. Upa, da bo to svojo ljubezen do legokock prenesel tudi na Kasperja.

Kolo sreče lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.