Jasmina razkrila, zakaj vsak dan pije #video

"Ali se lahko normalno pogovoriva?" je Jasmino sprva vprašal Aleš, njegova žena pa mu je zabrusila, naj se raje umakne od nje. "Od tebe ne zahtevam nič, niti ne želim nič niti ne pričakujem nič. Nisi človek za mene. To, kar sem videla in slišala, ni to, česar si jaz želim," mu bo še dejala.

Jasmina nato priznala: "On mene duši. Vsepovsod hodi za mano. Čudno, da ni šel še kakat z mano." Ampak Aleš se ni vdal v usodo in ji je zatrdil, da je v eksperiment prišel čistega srca in da si želi samo pogovora z njo. "Če moram jaz vsak dan ob partnerju piti alkohol, da mi je lepo z njim, potem sem šla malo predaleč. Tega ne želim. Kaj bom jaz ob tebi postala pijanka?" mu je odvrnila Jasmina.

Aleša je zanimalo, zakaj mora ob njem piti. "Da sem preživela ob tebi, ker si aroganten prevarant in izigrano bitje," je bil Jasminin odgovor. Aleš je še naprej ponavljal isto vprašanje, njegova žena pa je vse bolj izgubljala živce. "Navsezadnje imam jaz pravico piti, ker sem dovolj stara."

Aleš je nato potarnal, da je njeno popivanje opazil, že preden sta prišla na medene tedne, tam pa se je vse samo še stopnjevalo. Tako kot njun prepir.

Jasmina mu je kasneje dejala, da mu ne bo dovolila, da jo sploh gleda, medtem ko ji je Aleš odvrnil, da to rad počne. "Saj nisi edini, ki me rad gleda. Jaz vem, da sem lepa in ne potrebujem tvoje potrditve. Boli me ku***, kako me ti vidiš."

Celoten prepir med zakoncema si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

