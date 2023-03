Aleš po koncu eksperimenta: Ponosen sem nase! #video

Na Planetu si lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri ogledate šov Poroka na prvi pogled: Slovenija. Zakonci so se tokrat udeležili prve skupne ceremonije zaobljub, na katero pa je Aleš, edini od ženinov, prišel sam. V nadaljevanju si lahko preberete, kaj je povedal strokovnjakom.

Strokovnjaki so Aleša sprva prosili, naj opiše svojo izkušnjo v eksperimentu. "Moja izkušnja je bila zanimiva. Že na začetku sta se med nama razvili komunikacija in strast, kar mislim, da je bilo popolnoma napačno, saj sem si Jasmino želel sprva spoznati. Prva dva dneva sta bila med nama sicer kar v redu, po odhodu na medene tedne pa so stvari začele toniti proti dnu," je sprva dejal Aleš.

Nato je pojasnil, kako razdražena in slabe volje je bila Jasmina na medenih tednih, za kar je okrivil pritisk intenzivnega dogajanja v šovu. "Po nekaj dneh pa se je to samo še slabšalo. Kregala se je z drugim parom, kregala se je z mano, ko pa sem jo vprašal, kaj je narobe, mi je odvrnila, da ni nič narobe," je dodal.

Četudi ni imel sreče v eksperimentu, je vseeno zatrdil, da se mu zdi izjemno zanimiv. Pravi, da je bolj spoznal sam sebe, priznal pa: "Še sam ne morem verjeti, da sem ostal tako miren, ker sem drugače zelo temperamenten. Rekel sem si, da moram ostati kavalir od začetka do konca, kar pa je bila težka preizkušnja tudi zame, zato sem ponosen nase."

Njegov trud in prizadevanje za izboljšanje odnosa so pohvalili tudi strokovnjaki, ki pa so se na koncu od Aleša poslovili in mu zaželeli srečo.

