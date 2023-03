Tanja Kocman razkrila, da zalezuje ženina iz šova #video

V komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled so se tokrat dotaknili tudi dogajanja med Meri in Žanom, med katerima so nastala nesoglasja zaradi pitja alkohola. Med gledanjem posnetkov iz oddaje so vsi komentatorji priznali, da jim je Žan zelo všeč, kar je Tanja povzdignila na naslednjo raven.

"Jaz ga zalezujem," je brez zadržkov priznala. Voditeljica Špela jo je nato prosila, naj o tem pove kaj več, Tanja pa ji je odvrnila: "On dela v enem lokalu v Mariboru, kjer sva šla eden mimo drugega. Malo se mi je nasmehnil, jaz sem bila že na meji, da ga nekaj vprašam, ampak sem ga potem samo slikala."

Špela je potrdila, da je to res, saj je Tanja poslala sliko tudi v njihov skupni pogovor.

